Un comédien des «Power Rangers» est décédé

Le comédien et musicien Robert Axelrod est décédé.

Bien que son visage ne soit pas connu du grand public, les milléniaux (et par la bande leurs parents) pourraient peut-être reconnaître sa voix.

Dans les années 90, Axelrod a interprété Lord Zedd, le gros pas fin qui s’amusait à donner du fil à retordre aux Mighty Morphin Power Rangers.

Au cours de sa carrière, Robert a incarné plus de 150 personnages et a même tenu la vedette dans le vidéoclip Stranger in Moscow de Michael Jackson, qui est aussi décédé aujourd’hui.

Avant de devenir comédien, Axelrod a connu une brève carrière de musicien et chanteur dans les années 70.

«Robert adorait rencontrer ses fans et les encourager à poursuivre leurs passions», a affirmé son agent dans un communiqué de presse. «Son âme belle et douce ne sera jamais oubliée et nous sommes heureux de penser que sa mémoire continuera à vivre dans tous ceux qu’il a inspirés.»

Il avait 70 ans.