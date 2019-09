Une publication de François Lambert suscite des commentaires «de mononcles et de matantes»

Les publications Facebook de François Lambert font souvent jaser et sa dernière ne fait pas exception à la règle.



Alors que, normalement, les commentaires sont plutôt vifs à cause des prises de position ou des idées véhiculées par l’homme d’affaires, cette fois-ci, la publication a plutôt suscité des vrais commentaires de mononcles et de matantes, comme on dit en bon Québécois.

Petite mise en contexte: vendredi en fin de journée, François Lambert écrit un statut Facebook pour laisser savoir à sa communauté que les sous-vêtements «sirop d’érable», illustré par l’artiste montréalais whatisadam pour la compagnie UNDZ, sont de retour. Il souligne que les intéressés ne devraient pas trop attendre pour passer leur commande, car la première fois que le modèle est sorti, tout s’est vendu très rapidement.



On ne sait pas ce qui s’est passé, mais la publication a réveillé les mononcles et les matantes de Facebook, qui se sont improvisés humoristes, en sortant leur meilleur pire jeu de mot en lien avec l’érable.



Parce qu’on ne voulait pas être seuls à vivre ça, on vous en a recensé quelques-uns sur les 400 commentaires. De rien!







Le principal intéressé à lui-même remarqué l’engouement autour de la paire de bobettes, ainsi que les commentaires que ceux-ci ont généré.



«S’il y a tant de commentaires, c’est qu’elles sont spéciales ces boxers», s’est réjoui l’ancien dragon.



Parlez-en en bien, parlez-en en mal, qu'ils disent, hein!