Ellen DeGeneres dévoile à qui ressemble Archie, le bébé royal

Enfin! Ellen DeGeneres répond à LA question qui est sur toutes les lèvres : Archie, le bébé royal, ressemble-t-il plus à sa mère ou à son père?



L’animatrice a abordé la question lundi, lors du retour de sa populaire émission The Ellen DeGeneres Show, mettant ainsi fin à ce suspense insoutenable.



Roulement de tambour...



AFP

Le petit Archie Harrison Mountbatten-Windsor, né le 6 mai dernier, serait la copie conforme de son père.



L’animatrice américaine s'est rendue en Angleterre pour visiter le couple, au courant de l'été. Elle mentionne que «la chose la plus importante» à propos ce périple outre-mer est qu'elle a eu la chance de tenir et nourrir le bébé.



Elle ajoute qu’elle n’avait pas de photo du poupon, car elle se voyait bien mal en demander une aux nouveaux parents. Or, pour blaguer, elle a dessiné une photo du bambin, qu’elle a montré au public en studio.

«Il ressemble à Harry. Il a un corps, mais j’ai seulement dessiné le visage pour vous. Il a une tête parfaitement ronde. Il ressemble en tous points à Harry et a plus de cheveux que j’en avais à ce moment-là», a-t-elle décrit.





En août, dans la foulée de la controverse entourant le couple royal et leurs aller-retour en jet privé, l'humoriste américaine s’était portée à leur défense, évoquant ainsi leur rencontre sur son Instagram.



«Portia (de Rossi, la femme d’Ellen) et moi avons rencontré le Prince Harry et Meghan en Angleterre pour parler de leur travail entourant la conservation de la faune. Ils sont les gens les plus terre-à-terre et compatissants. Imaginez être attaqués pour tout ce que vous faites, quand tout ce que vous essayez de faire est de rendre le monde meilleur», a-t-elle indiqué.



Pour l’instant, le seul aperçu que le public a pu avoir du visage du septième héritier au trône britannique est lorsque le compte Instagram officiel du couple a publié un cliché en juin dernier pour la fête des Pères.