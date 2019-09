Un chien trouve un gros dildo rose en prenant sa marche quotidienne

Un basset nommé Flossie a fait une remarquable découverte lors de sa petite promenade dimanche matin.

En effet, le Daily Mail rapporte que le beau petit pitou a trouvé un splendide vibrateur rose d’un format considérable dans un boisé d’Ashington, dans le nord de l’Angleterre.

Il semble donc y avoir une épidémie de perte de vibromasseurs dans les îles britanniques, puisque la semaine dernière, c’était un garagiste irlandais qui récupérait un godemiché sous un siège de voiture.

Mais voyons voir comment cette improbable connexion entre un fier représentant de la race canine et un simulacre rose fluo de sexe turgescent et massif a pu se mettre en place dans l’espace-temps qui est le nôtre.

Sara Middleton, une brave pompière d’un âge non divulgué, est allée se balader, dimanche matin, avec un de ses cinq bassets.

Flossie a été l’heureuse élue qui a eu l’honneur d’aller jouer dans la forêt.

Sauf que madame Middleton était loin de se douter que son compagnon poilu émergerait des fourrés épais avec, non pas la monture de la célèbre jument TiBi qui se l’était fait voler par le cowboy Arthur dans une comptine pour enfants, mais plutôt, un imposant phallus siliconé d’un rose éclatant.

Fière comme pas une, Flossie aurait gardé le «morceau» en gueule sur plus de 2 miles (3,2 kilomètres), se faisant aller la queue.

La maîtresse du chien, honteuse sur le coup, a néanmoins publié un statut Facebook racontant sa mésaventure.

Dans son message, elle indique, entre autres, que les autres marcheurs lui signalaient que la plupart des propriétaires de chien leur donnent habituellement des balles et que son visage a pris cinquante nuances de rouge, en signe de honte.

Inutile de préciser que la publication est devenue virale.

Au moment d’écrire ces lignes, plus de 11 000 personnes l’avaient commentée et plus de 16 000 l’avaient partagée.

