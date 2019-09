Un couple reçoit 158 000$ de la banque par erreur, dépense tout l’argent en deux semaines et se retrouve (évidemment) en prison

Que feriez-vous si une somme de 158 000 dollars apparaissait soudainement dans votre compte de banque?

Il y a de bonnes chances que vous appelleriez votre institution financière, que vous éclairciriez la situation avec eux et qu’au bout du compte, vous leur remettriez l’argent intégralement, sans avoir touché une cenne.

Eh bien, c’est arrivé à un couple de la Pennsylvanie, Robert Williams et son épouse Tiffany, et eux, ce n’est pas ce qu’ils ont choisi de faire.

Non, madame monsieur!

Robert et Tiffany ont plutôt décidé de dépenser tout l’argent en deux semaines et demi, selon le Williamsport Sun-Gazette.

Ils ont acheté: un motorisé, des VTTs, une remorque, une voiture de course, en plus de faire un acompte sur un VUS de marque Chevrolet, de faire des rénovations sur leur demeure et de donner 15 000$ à un ami dans le besoin.

Tout avait commencé dans les environs du 31 mai dernier, quand un commis de la banque BT&T avait déposé, par inadvertance, la rondelette somme de 120 000 $US dans leur compte.

Et là, au lieu de signaler l’erreur à la banque, les deux tourtereaux se sont dits: «Chouette! De l’argent sorti de nulle part! Dépensons-le!»

Ainsi, entre le 3 et le 19 juin de cette année, ils ont «flaubé» ces dollars qui ne leur appartenaient pas, principalement en biens matériels.

Ce que le Williamsport Sun-Gazette précise également, c’est que le tandem n’avait que 1121 $US (1475 $CAD) en banque au moment de la bourde.

C’est autour du 21 juin que l’institution financière s’est rendue compte de sa mégarde et qu’elle a retransféré les fonds dans le bon compte, mettant ainsi le couple Williams solidement dans le rouge.

La banque a, par la suite, tenté de récupérer son argent auprès du couple, mais la femme a finalement admis que tous les argents avaient été dépensés.

Le couple aurait ensuite prétendu vouloir prendre un arrangement pour retourner l’argent, ce qui n’était pas vraiment le cas puisque la banque aurait été incapable d’entrer en contact avec les fraudeurs improvisés.

C’est donc la police qui a pris en charge l’affaire en arrêtant les deux membres du couple et en les détenant provisoirement, là où «ils auraient avoué savoir que l’argent n’était pas à eux mais ils ont décidé de le dépenser quand même».

Les Williams seront accusés de vol et d’avoir pris possession de biens volés. Ils ont été libérés, en attendant leur procès, moyennant une caution de 25 000 $US.

