Voici comment 20 vedettes québécoises ont profité du dernier week-end «chaud» de l’année

Vous l’avez sûrement remarqué en sortant de chez vous lundi matin : on peut définitivement dire que le temps frais s’est bel et bien installé, et ce, pour de bon!



Le week-end qui vient de passer est donc fort probablement le dernier week-end «chaud» de l’année: vélo, country, crème glacée, moto ou promenade en forêt, voici comment 20 vedettes québécoises en ont profité.





1) Anouk Meunier a fait une petite escapade à Charlevoix

2) Marina Orsini a aperçu un bambi dans le bois

3) Sébastien Benoit a mangé une crème glacée végane

4) Phil Roy a fait de la moto

5) Lara Fabian a été ben impressionnée au restaurant Le Muscadin

6) Julie Ringuette a marché en forêt avec sa petite fille

7) Alanis Désilets a fait la fête au Festival Western de St-Tite

8) Tout comme Rémi-Pierre Paquin

9) Mirianne Brûlé a pris du repos bien mérité au chalet

10) Lise Dion a fait un tour de voiture dans un centre d’achat

11) Andrée Watters a (un peu) goûté à l’ouragan Dorian

12) Pierre-Yves Lord a fait du vélo avec sa fille

13) Catherine Proulx-Lemay a profité des ruelles festives de Montréal

14-15) Bianca Gervais et Sébastien Diaz sont allés se perdre dans le labyrinthe du Vieux-Port

16-17) Patricia Paquin et Louis-François Marcotte se sont préparés pour l’ouverture de leur café

18) Marie-Ève Janvier a flatté une oie

19) Marilou a attrapé un vilain rhume

20) Maxim Martin a été brave et s’est baigné malgré que l’eau devait être pas mal frisquette