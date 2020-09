13 choses qui ne devraient PAS se trouver dans ton sac pour la rentrée

En collaboration avec

Ah, la rentrée scolaire. Les lunchs, l’achat des recueils de lecture, le renouvellement de la carte OPUS étudiante, les dates d’examen...

Maintenant que le secondaire est derrière toi, tu es assez grand-grande pour tout gérer toi-même... n’est-ce pas ?

Comme on voulait t’aider un peu (ce n’est pas qu’on n’a pas confiance en tes capacités, mais c’est un peu ça), on a concocté une liste non exhaustive de choses qui ne devraient jamais, en aucun cas, et surtout pas se retrouver dans ton sac d’école.

Pas besoin de nous remercier!

1. Un livre de 400 pages

FranMarin - stock.adobe.com

Tu ne vas clairement pas le lire dans le bus, ni entre tes cours.

2. Un plat de nachos

fudio - stock.adobe.com

Ce n'est pas comme si tu t'en allais à un cours de salsa (tou-doum-tchi).

3. Un bonzaï

Jean-Paul Demolin - stock.adobe.com

Ça rentre sûrement dans ton sac (ils sont si petits!), mais ce n’est pas idéal.

4. Une collection de scarabées

Cheattha - stock.adobe.com

Même si c'est en hommage au défunt Georges Brossard.

5. 17 formulaires différents pour obtenir ta carte OPUS étudiante

gloszilla - stock.adobe.com

Cette année, tu peux renouveler ta carte OPUS étudiante en ligne directement sur le portail web de ton cégep ou de ton université. Une fois que la demande est acceptée, tu reçois ta carte par la poste dans un délai de 7 jours.

Ta carte sera valide jusqu’au 31 octobre de l’année suivante, peu importe la date de son émission.

C’est tellement facile comparé à l’époque de notre jeunesse :’).

6. Plein de petit change

Feng Yu - stock.adobe.com

À moins que tu comptes croiser une fontaine à souhaits sur ton chemin.

7. 20 CDs de Mario Pelchat

Amazon

Mario n'est pas un gars sorteux. Sauf quand il pleut, hihi!

8. Une bouteille d’huile à moitié fermée

AlenKadr - stock.adobe.com

Dans le cadre d'une alimentation saine, les bons gras sont à privilégier. Dans le cadre d'un sac d'école, non.

9. Un coussin à l’effigie de Nicolas Cage

Etsy

À garder précieusement chez toi pour éviter les vols inévitables.

10. Un appeau à original

joppo - stock.adobe.com

Mais qu'est-ce qu'un appeau, coudonc? Il s'agit d'un instrument qui permet d'appeller un animal (ici, l'orignal) afin de le chasser. Fun fact pour le Scrabble: le nom "pipeau" est aussi accepté.

11. Ta doudou de quand tu étais petit

Africa Studio - stock.adobe.com

Ce n'est pas très hygiénique. As-tu pensé à la quantité de salive qui a été déversée dessus au fil des années?

12. Une roue de vélo de rechange au cas où

missisya - stock.adobe.com

Il y a être prévoyant et être juste too much.

13. Ton dédain non justifié envers les gens qui aiment trop les chevaux

chalabala - stock.adobe.com

Depuis des millions d'années, l'homme et le cheval entretiennent une relation quasi-symbiotique. Respecte ça.

C’est ça qui est ça! Bonne rentrée, là xoxoxox

Dis bye-bye au line-up du studio photo de la STM et renouvelle ta carte OPUS étudiante en ligne tout de suite! Pour plus d’informations, direction stm.info/opusetudiants.