Cœur de Pirate s’improvise «beauty guru» dans un tutoriel beauté vraiment hilarant

Les YouTubeuses beauté n’ont qu’à bien se tenir, parce qu’il y a une petite nouvelle qui risque de leur faire compétition, et il s’agit de nulle autre que Cœur de Pirate.



Mais non, ne vous inquiétez pas, Cœur de Pirate alias Béatrice Martin n’a pas choisi de délaisser la chanson au profit de YouTube.



C’est que mardi matin, la chanteuse a publié sur son Instagram une parodie d’un tutoriel beauté, filmée en direct de sa salle de bain, et c’est complètement hilarant.





Le look proposé dans la vidéo s’adresse particulièrement à ceux et celles qui vont «en date avec soit la personne qui te texte à 3h du matin ou l’ex avec qui t’es supposé reprendre pour la sixième fois». Le message est clair!



L’interprète de Ne m’appelle pas débute avec la base de tout bon maquillage, soit l’hydratation.



«J’ai toujours cru sincèrement que la meilleure façon de s’hydrater le visage, c’est de l’eau. Et quoi de mieux que ses propres larmes pour se sentir mieux et se sentir hydratée», explique-t-elle à la blague, avant de se mettre à pleurer.



Puis, avant de «revoir la personne qui t’a fondamentalement briser le cœur», il est bien important d’appliquer une généreuse couche de fond de teint.



«J’aime bien qu’on ne voie plus les pores, comme un filtre Instagram», indique la YouTubeuse en herbe.



Elle applique ensuite du eye-liner, du blush et du rouge à lèvres en prenant bien soin d’exagérer la grosseur régulière de ses lèvres.



Le résultat final? Un beau visage de clown. On est crampés!



Elle conclut le tout avec un message important : «Rappelez-vous, comme le dit Céline Dion, ''On ne change pas''. Et ça compte aussi pour your shitty ex!»



À quand un deuxième vidéo? On en redemande!!!