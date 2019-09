Enceinte de son deuxième enfant, Victoria Kult explique sa nouvelle mentalité pour sa seconde grossesse

Enceinte de son deuxième enfant, Victoria Kult a choisi d’adopter une attitude complètement différente pour cette nouvelle grossesse, comparativement à la précédente.



Lundi, l’entraîneuse a publié une magnifique photo d’elle avec son ventre rebondi, en dessous de laquelle elle a livré un message important : elle a choisi de se foutre du regard des autres.





«Ma première grossesse, j'étais nerveuse, stressée, inquiète, j'avais peur de comment mon corps allait changer, je ne me sentais pas sexy. Quand j’ai accouchée, j’étais victime du jugement de l’allaitement au sein en public et il me manquait l'attitude du JE MEN FOU», avoue-t-elle.



Or, celle qui est mère du petit Landon a jugé qu’il était grand temps de changer d’état d’esprit avant l’arrivée de son deuxième poupon, notamment à propos des changements sur son corps.



«Cette fois ci, je suis confiante, pas inquiète, détendue et à l'aise. J'admire mon corps qui change. Je me sens sexy et confiante. Je suis fière de montrer à toutes les autres mamans qu’elles peuvent se sentir bien dans leur peau et ne pas avoir honte. Parce que maintenant, je m'en fiche. Je me fiche de ce que les gens pensent de moi ou de mon corps», a-t-elle écrit.



Elle s’est promis de ne plus se questionner quand viendra le temps d’allaiter en public, chose qu’elle redoutait, avec son premier enfant.





«Je me suis promis d'allaiter où et quand je veux. Je me suis promis de mettre mon bébé en premier et de ne pas devoir me cacher dans la salle de bain comme je le faisais avant pour le nourrir.»



Elle a conclu son message en indiquant ce qui a motivé ce changement de cap, soit le fait qu’elle attendait ce bébé «depuis si longtemps».



«(...) mon cœur m'a été arrachée plusieurs fois avant que je puisse te concevoir et maintenant tu es presque là. Je vais profiter de chaque moment que nous avons ensemble, à l'intérieur et à l'extérieur, en public ou à la maison. Ensemble, les gens sentiront notre confiance transparaître», a inscrit la jeune maman.





Au cours des derniers mois, Victoria avait été très ouverte auprès de ses abonnés en parlant de ses problèmes de fertilité. Puis, au printemps, son amoureux, Olivier, et elle ont annoncé qu’ils allaient être à nouveau parents.



Enceinte de 28 semaines, Victoria devrait accoucher en décembre.