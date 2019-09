La fille de Kurt Cobain lance une collection de vêtement en hommage à son père

Frances Bean Cobain a lancé une collection de vêtements nommés Kurt Was Here. Les motifs arborés sur les t-shirts de la collection sont issus des dessins du chanteur de Nirvana.

Plutôt qu’une autre série de vêtements à l’effigie de Nirvana, Kurt was here propose plutôt des t-shirts, chandails à capuchons, des sweatshirts arborant des dessins de Kurt Cobain ainsi que des peintures et des notes manuscrites tirées de son journal personnel.

Les magasins américains Barney’s vendent la collection au coût d’environ 150 $ canadiens (sans la livraison). Il est également possible de s’en procurer à un moindre prix via le site KurtCobainShop.com.

Rolling Stone indique que c’est le géant de la promotion de spectacle Live Nation qui s’assurera de la distribution de Kurt Was Here.

La compagnie a d’ailleurs tenu à rappeler que le message de Kurt Cobain est plus que jamais pertinent dans le climat politique et social actuel aux États-Unis.

Une partie des profits de la vente de la collection serait versée à l’organisme Jed Foundation impliquée dans la prévention du suicide chez les jeunes aux États-Unis.

Pas moins de 50 modèles de t-shirts, sweatshirts ou chandail à capuchon sont disponibles en ligne.

Malgré l’importance du rôle joué par Live Nation, le Rolling Stone rappelle que Frances Bean Cobain a chapeauté la réalisation du projet.

En mai dernier, Courtney Love s’en était pris vertement à une marque française (appelée justement VETEMENTS) qui avait tenté de capitaliser sur la mémoire de son défunt mari.

VETEMENTS avait recréé un t-shirt que Kurt Cobain avait «conçu» lui-même en 1992. Le chanteur de Nirvana avait alors écrit au feutre sur un t-shirt blanc : «Corporate magazine still sucks...(“les magazines corporatistes sont toujours aussi poches...”)»

L’ironie dans tout ça? Kurt Cobain avait porté ce t-shirt pour une séance de photos qui allait se retrouver sur la première page du Magazine Rolling Stone!

VETEMENTS vendait d’ailleurs sa reproduction à 550 dollars! Plus corporate que ça...