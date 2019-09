Maxime Bernier affrontera Maxime Bernier en Beauce et il faudra être attentifs

Les électeurs du comté de Beauce devront être attentifs quand ils voteront aux prochaines élections fédérales.

Ils ont maintenant plus de Maxime Bernier à se mettre sous la dent.

En plus du chef du Parti populaire du Canada, Maxime Bernier, ils auront la chance de pouvoir voter pour un autre Maxime Bernier qui se porte candidat pour le Parti rhinocéros.

L'annonce a été faite mardi matin à Québec.

Un autre candidat du Parti rhinocéros, Ludovic Schneider, a publié une photo du chef du parti, Sébastien «CoRhino», et du nouveau candidat sur sa page Facebook.

«Parce que la Beauce ne vote que pour Maxime Bernier, anyway... le Parti Rhinocéros présentera son Maxime Bernier dans cette circonscription», peut-on lire.

Par voie de communiqué, on apprend que le nouveau candidat a déjà fait promesse électorale.

«J’adore la Beauce. C’est un peuple de travailleurs, d’entrepreneurs, des gens qui démarrent plein de petites entreprises locales. C’est un modèle pour le Canada et je veux exporter des Beaucerons partout au Canada pour ouvrir pleins de petites Beauce !», peut-on lire.

Ça c'est de la vision.

«Prends pas de chance, vote pour les deux!» est le slogan du candidat.

«Il y a beaucoup de gens qui me disent : je veux voter pour Maxime Bernier, et je veux voter Rhinocéros! Et bien, je leur offre une option pour qu’ils puissent voter Rhino et Bernier!», a affirmé Sébastien CoRhino.

Par ailleurs, on peut dire que c’est une grosse journée pour le Parti rhinocéros alors que la campagne électorale sera déclenchée mercredi.

Sébastien «CoRhino» qui se présente dans la circonscription de Québec a aussi diffusé le vidéoclip de la chanson Duclos.

«Jean-Yves Duclos, t’es dans le clos. Québec va élire un rhino», peut-on l’entendre rapper d’entrée de jeu.

Bonne écoute.