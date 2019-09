16 photos du voyage de rêve de Magalie Lépine-Blondeau en Italie

Si vous la suivez sur Instagram, vous savez certainement que Magalie Lépine-Blondeau est une grande voyageuse.



La dernière destination où elle a posé ses valises? L’Italie!



Eh oui, comme plusieurs vedettes avant elle cet été, la comédienne a décidé de dire «ciao!» au Québec et de s’envoler vers le pays des pâtes et des aperol spritz. Il n’y a pas de doute: l’Italie semble être LA destination prisée de l’année.



Heureusement pour nous, grâce aux réseaux sociaux, celle qu’on verra bientôt dans le film Merci pour tout, aux côtés de Julie Perreault, nous amène virtuellement avec elle dans ses voyages.



On doit dire que Magalie a l’œil, car ses photos de voyage sont toujours magnifiques.



Voici 16 photos qui vous donneront certainement envie de faire comme elle et d'aller faire un tour dans le pays en forme de botte:

Instagram @magalielb