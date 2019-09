Deux jumelles instagrameuses russes critiquées pour s’être mises en scène en train de nourrir un itinérant

Deux soeurs jumelles influenceuses sont sous les feux de la rampe depuis qu’elles ont publié, sur Instagram, une vidéo très «malaisante» où on les voit mettre des sushis dans la bouche d’un sans-abri.

Voici Adelya et Alina Fatkheev.

On ne sait pas laquelle est Adelya et laquelle est Alina, mais dans le cas qui nous intéresse, cela a peu d’importance.

Ces deux dames gagnent leur vie en mettant en évidence le fait que la nature a été généreuse avec elles.

Si leur vie se limitait à cela, on ne vous en parlerait probablement pas. Mais voilà, ce duo de starlettes moscovites a récemment commis un geste disgracieux, et pour cela, elles défraient les manchettes aux quatre coins du globe.

Tout a commencé quand elles ont voulu participer à un concours nommé «We Care» organisé par l’association «Youth of Tatarstan» dans lequel elles pouvaient remporter des prix comme un iPhone XR, une PlayStation 4 ou une Apple Watch.

Déterminées à s’emparer des grands honneurs, elles ont pris les grands moyens.

Elles ont aidé un itinérant en lui donnant de la nourriture.

Mais la manière dont elles le font donne froid dans le dos. Jugez par vous-mêmes.

Tout d’abord, la mise en scène est une véritable mascarade dès le début. Tout semble faux.

Ensuite, la manière dont elles parlent simultanément donne l’impression qu’elles sont des robots.

Mais le pire, c’est lorsqu’elles nourrissent elles-mêmes le pauvre homme avec des baguettes.

Leur mépris pour lui traverse l’écran et nous atteint en plein coeur.

Cet homme n’est qu’un instrument sur le chemin devant les mener au iPhone (et à la célébrité) dont elles rêvent. [Insérez ici un emoji de bonhomme qui dégueule.]

Celui qui joue le rôle du sans-abri est toutefois véritablement sans domicile fixe, selon ce que rapporte plusieurs médias.

Il vivrait dans la rue depuis 28 ans et serait confiné à un fauteuil roulant depuis 2013, à la suite de sévères engelures.

Néanmoins, les jumelles ont été sévèrement critiquées sous leur publication Instagram, surtout quand on considère que le message qui accompagnait la publication disait: «Tous les jours, nous croisons des gens qui ont besoin d’aide dans la rue. Après tout, n’est-ce pas en notre pouvoir de leur donner un peu d’attention? Ne passez pas tout droit... Oui, les chats itinérants peuvent être plus gentils, mais les gens ont aussi besoin de notre aide, de notre soutien. Et ça nous importe!»

Inutile de dire que de faire passer les chats avant les humains n’a pas aidé la cause des Russes.

Heureusement, pour votre plus grand soulagement, elles n’ont pas gagné le concours.

C’est plutôt une classe d’écoliers qui a remporté les grands honneurs.

Parions qu’ils sauront faire un meilleur usage de leur iPhone que ces deux demoiselles.

