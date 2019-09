7 trucs pour rester zen dans le trafic

En collaboration avec

Tout le monde déteste le trafic.

À lenteur à laquelle vous avancez, il est facile de s’impatienter. Il n’est cependant pas nécessaire de laisser la rage vous gagner dans ces moments hautement stressants!

Pensez par exemple à Netlift. La plateforme jumelle les utilisateurs partageant le même trajet pour créer des duos passager-chauffeur. Ça facilite les déplacements et permet d’éviter la congestion.

En attendant que vous essayiez l'application, voici quelques trucs pour rester zen la prochaine fois que vous êtes coincé dans le trafic.

1. Rentabilisez votre temps

Mediteraneo - stock.adobe.com

Le XXIe siècle en est un d’efficacité. Si vous êtes copilote, utilisez ce court (ou long) temps d’arrêt pour multitasker un brin. Prenez rendez-vous chez le dentiste, faites vos exercices de respiration ou encore pratiquez votre norvégien. Ja!

2. Laissez-vous bercer par les grands succès d'une radio rock

mirabella29 - stock.adobe.com

La musique rock aide toujours à se détendre. Pour un effet totalement zen, ajustez la basse de la radio au maximum et allumez votre haut-parleur portatif.

3. Planifiez vos déplacements

Jacob Lund - stock.adobe.com

Afin de réduire la congestion routière, pourquoi ne pas adopter le navettage? Une application comme Netlift permet de partager la route avec un passager, et ce, tout en économisant temps et argent. Suffit de planifier vos trajets et les jumeler à ceux des autres usagers. Vous arriverez ensuite au travail à l'heure et pourrez impressionner votre patron de par votre ponctualité. Les véhicules Netlift peuvent accéder aux voies réservées sur les routes et les ponts, ce qui permet à leurs passagers de voyager encore plus rapidement qu'en transport en commun.

4. Pratiquez les voyages astraux

hiran5 - stock.adobe.com

Vous avez l’impression d’être coincé dans votre voiture? Dissociez votre esprit de votre corps afin d’explorer librement les véhicules des autres. Qui sait : ils possèdent peut-être quelques snacks salés!

5. Rigolez un peu

Shopping King Louie - stock.adobe.com

Moquez-vous gentiment des gens qui voyagent solo et ne peuvent pas emprunter la voie réservée au navettage du pont Jacques-Cartier. Puis dépassez-les sans scrupule. Sorry not sorry, la gang!

6. Écoutez des balados

F8studio - stock.adobe.com

Les balados peuvent être sacrément instructifs. Profitez de votre pause trafic pour vous renseigner sur les civilisations anciennes ou le cinéma d'auteur.

7. Transformez votre voiture en monster truck et roulez par-dessus tout le monde

kozer - stock.adobe.com

Ce faisant, prenez soin de faire attention aux véhicules avec toit ouvrant. Vous ne voudriez tout de même pas salir les bancs de vos compatriotes.

Même si toutes ces solutions ont été testées et approuvées, on sait que la meilleure manière de rester zen dans le trafic, c’est de l’éviter. Avec une solution de micro transit comme Netlift, vous pourrez vous déplacer porte-à-porte à la vitesse de l’éclair (ou presque).