À 56 ans, Demi Moore pose complètement nue sur la une d’un magazine

Âgée de 56 ans, Demi Moore a prouvé qu’elle n’avait absolument rien à envier aux vedettes plus jeunes qu’elle en prenant la pose, sans vêtements, pour la une du magazine Harper’s Bazaar.



La revue mensuelle a dévoilé jeudi matin, sur son compte Instagram, la couverture de son édition du mois d’octobre, sur laquelle on peut voir l’actrice américaine ne portant qu’un bracelet et un énorme chapeau rose.



On la voit assise sur le bord d’une piscine, tout sourire, avec ses longs cheveux noirs en cascade dans son dos, les bras croisés pour cacher sa poitrine dénudée.



Le photographe, Mariano Vivanco, a lui aussi publié quelques autres clichés de la séance de photo, qui se retrouveront dans le magazine.



On y voit la mère de trois enfants arborant des habits haute couture de grandes marques comme Chanel, Armani ou Givenchy.



Évidemment, impossible de voir cette nouvelle photo sans se rappeler la fameuse couverture du Vanity Fair de 1991 où Demi Moore avait aussi pris la pose nue alors qu’elle était enceinte de sept mois.



Pour accompagner les photos du Harper's Bazaar, Demi s'est également livrée dans une entrevue menée par l'actrice Lena Dunham. Elle aborde des thèmes personnels comme son enfance nomade, ses anciennes relations amoureuses et le fait de vaincre ses dépendances, en plus d'annoncer que son autobiographie paraîtra le 24 septembre prochain.