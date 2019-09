Amanda Bynes fait son grand retour sur Instagram en dévoilant sa nouvelle tête

Elle est de retour! Après s’être retirée d’Instagram pendant des années, Amanda Bynes fait son grand comeback, et pas n’importe comment!



Pour sa première publication, l’ancienne actrice de 33 ans a marqué le tout en grand : elle a dévoilé sa nouvelle tête complètement rose. Assez drastique!





C’est via son compte Twitter, en début de semaine, qu’elle a annoncé à ses 2,9 millions d’abonnés qu’elle effectuait un retour sur Instagram.



Alors qu’elle se fait tout de même assez discrète sur son compte Twitter (il s’agissait de sa première publication depuis le 24 juin), à l’inverse, son compte Instagram en est déjà à cinq publications en l’espace de deux jours.





En plus de montrer sa nouvelle crinière tout droit sortie du monde des licornes, Amanda a aussi publié une photo d’elle avec une amie lors de leur graduation à la Fashion Institute of Design and Merchandising, en Californie. L’ancienne star de l’émission What I Like About You y a débuté ses études il y a cinq ans après avoir délaissé le cinéma et la télévision et vécu une série de déboires dans l'oeil du public.





Elle a également fait un shout-out à son tatoueur, où elle s’est rendue avant de teindre ses cheveux.



La plus récente publication d’Amanda est l'un de ses looks coups de cœur... et c’est pour le moins audacieux, pour le dire poliment.





Déjà, 119 000 personnes la suivent sur ce nouveau compte, et le nombre d'abonnés ne fait qu'augmenter.



En tout cas, ça risque de devenir un compte assez divertissant à suivre!