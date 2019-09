[PHOTOS] Voici les images d’animaux les plus hilarantes de l’année

Chaque année, les Comedy Wildlife Photography Awards récompensent les photos d’animaux les plus désopilantes.

L’édition de cette année fait honneur à la tradition. On pourrait même dire qu’il s’agit d’un très grand cru.

Avant de vous présenter les superbes finalistes de l’an de grâce deux mille dix-neuf, prenons quelques instants pour faire connaissance avec le concours.

Les Comedy Wildlife Photography Awards sont ouverts à tous les photographes du monde et l’inscription est gratuite.

Les juges pour la présente édition étaient les fondateurs Paul Joynson-Hicks et Tom Sullam, en plus de l’animatrice d’émissions dédiées aux animaux Kate Humble, de l’acteur Hugh Dennis, et de plusieurs autres photographes et experts du merveilleux règne animal.

(On ne va pas vous mentir: on n’a aucune idée qui sont ces gens.)

Les gagnants seront annoncés le 13 novembre et ils remporteront un safari d’une semaine au Kenya.

PASSONS AUX CHOSES SÉRIEUSES!

Voici des animaux comiques:

Alastair Marsh / Comedy Wildlife Photography Awards

Haha! Un renard qui examine le trou de pet de son ami renard!

Adwait Aphale / Comedy Wildlife Photography Awards

Oh! Deux gros chats qui dansent le cha-cha-cha.

Pablo Daniel Fernández / Comedy Wildlife Photography Awards

Regardez! J’ai quatre mains.

Willem Kruger / Comedy Wildlife Photography Awards

Hihihi! Un primate qui tient un grand bâton comme si c’était une canne à pêche.

Ryan Jeffereds / Comedy Wildlife Photography Awards

«Je n’ai pogné un long de même!»

Mike Rowe / Comedy Wildlife Photography Awards

Vous ne le voyez peut-être pas mais il y a un chevreuil dans les fougères.

Vlado Pirsa / Comedy Wildlife Photography Awards

«Parle plus fort, j’ai une graine de bananier dans l’oreille.»

Sarah Skinner / Comedy Wildlife Photography Awards

Un beau félin qui veut jouer à la ba-balle...

Martina Gebert / Comedy Wildlife Photography Awards

A-A-A-Stayin Alive! Stayin Alive!

Tilakraj Nagaraj / Comedy Wildlife Photography Awards

À la mauvaise place, au mauvais moment.

Peter Haygarth / Comedy Wildlife Photography Awards

Pris en flagrant délit de tendresse!

