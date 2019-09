Un thon de 940 livres a été pêché en Gaspésie

Le chef cuisinier du Gîte du Mont-Albert, Jean-Alexandre Dubé, a réalisé le rêve de plus d’un pêcheur en attrapant le plus gros thon de l’année en Gaspésie.

Le pêcheur a indiqué au micro d’Isabelle Lévesque, de Bon pied, Bonne heure!, l’émission matinale en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine d’ICI Radio-Canada Première, qu’il était parti à 19 heures du soir.

Dans un autre entretien, avec Gilles Gagné du Soleil cette fois-ci, il a raconté qu’il n’a fallu que très peu de temps après avoir atteint le lieu de pêche, près de la côte de l’île Miscou, au Nouveau-Brunswick pour que le poisson morde.

«Une fois rendu au spot de pêche, ça n’a pas pris 10 minutes. On a garroché la boëtte à l’eau et un premier thon a mordu en cinq minutes, mais on l’a perdu. On a remis la ligne à l’eau et ça a mordu tout de suite après. Là, il était bien accroché», a-t-il raconté au journaliste du Soleil.

Il était toutefois loin de la coupe aux lèvres puisqu’il a fallu pas moins d’une heure et demi de lutte à trois hommes pour venir à bout de l’imposant poisson de 427 kilos.

Hors de question, toutefois, d’essayer de hisser le thon dans le bateau.

«On ne peut pas remonter un poisson comme ça en mer. [...]Il a fallu attendre au quai», a-t-il déclaré.

En plus d’être le premier thon capturé à vie pour Jean-Alexandre Dubé, il s’agit aussi du plus gros thon pris cette année en Gaspésie.

Le chef cuisinier, qui considère avoir eu la «chance du débutant» pour cette pêche miraculeuse, servira bien sûr le fruit de son dur labeur à ses clients du Gîte du Mont-Albert.

Mais pour cela, il faudra attendre le 26 décembre.

Le thon de 940 livres pêché par Dubé aurait une valeur de 15 000$ sur le marché, soit plus qu’une Nissan Micra de l’année.

