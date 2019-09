Help! Disque Dur consacre sa prochaine soirée quiz aux Beatles!

Pour entamer sa nouvelle saison de quiz au pub Major Tom, l’équipe de Disque Dur veut tester vos connaissances sur John, Paul, George et Ringo.

C’est mardi prochain le 17 juillet prochain dès 20h que vous pourrez vous mesurer avec d’autres fans finis des 4 garçons dans le vent.

Le temps de crier Ob-La-Di, Ob-La-Da, les équipes de 6 participants maximum vont s’affronter jusqu’à ce que Yoko Ono s’en mêle. Ou pas.

Au programme : une ronde visuelle, des extraits musicaux à deviner, des questions parfois mêmes un peu tordues (merci Ringo!) et des colles juste assez difficiles pour rendre la compétition encore plus féroce.

Bien sûr, Disque Dur et le Major Tom récompensent les gagnants en « liquide ». (On parle de pichets ici et non d’argent comptant...)

Comme nous l’annoncions récemment, Disque Dur va se concentrer sur une thématique musicale précise pour chacune des 6 soirées de quiz de la saison automnale.

En plus des Beatles, les habituées et les néophytes de nos soirées auront aussi droit à des quiz sur les thématiques suivantes : les reprises, le punk rock, les trames sonores, Céline Dion (connue aussi sous le nom « C’EST CÉLIIIIIIINE! »), Madonna, et la musique des fêtes!

Afin que vous soyez fin prêts pour mardi prochain, nous vous proposons ici un mini-quiz sur les Beatles.