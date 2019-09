The Rock livre un poignant témoignage à propos de Paul Walker

L’acteur et ex-lutteur Dwayne Johnson a livré un poignant témoignage pour souligner l’anniversaire de naissance du défunt Paul Walker.

The Rock a publié son texte sur Instagram, jeudi.

«Je ne fais jamais de publication sur mes amis. Ce sont des choses personnelles et je préfère garder les souvenirs et les relations privées. Mais quelque chose m’a forcé aujourd’hui à me rappeler que la vie est fragile pour nous tous. C’est l’anniversaire de Paul et son héritage est célébré de la bonne façon partout dans le monde», a-t-il écrit.

Paul Walker est mort dans un accident de la route à l’âge de 40 ans en novembre 2013. Il était connu, entre autres, pour son rôle dans les films de la franchise Rapide et dangereux.

«Notre amitié a été tissée autour de nos filles, Meadow & Simone, et par la fierté que nous avions à les protéger. Récemment, j’ai eu peur quand j’ai failli perdre un autre ami sur la route. Toutes ces choses me font réaliser à quel point la vie est magnifique, mais incroyablement imprévisible. On ne sait jamais ce qui nous attend alors on doit vivre aussi bien que nous le pouvons en honneur des êtres qui nous sont chers et de nos ancêtres qui ne sont plus avec nous», a ajouté Johnson.

Il a conclu son message en lui souhaitant un joyeux anniversaire en samoan.