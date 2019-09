Un homme a retrouvé les restes d’un disparu 22 ans plus tard grâce à Google Earth

L'adage «pas de nouvelles, bonnes nouvelles» ne s'applique pas à tout.

L'histoire qui suit en est un parfait exemple. C'est celle d'une famille qui a vécu sans nouvelles de l'un de ses membres pendant 22 ans et qui pourrait finalement avoir des explications à la suite d'une découverte incroyable faite grâce à Google Earth.

William Moldt avait 40 ans quand il a cessé de donner signe de vie, le 7 novembre 1997. Selon toute vraisemblance, il se trouvait alors dans le comté de Palm Beach, en Floride. Ce soir-là, dans un bar, il avait contacté sa conjointe pour lui dire qu’il serait bientôt à la maison, rapporte CNN.

Un peu plus tard, on l'avait vu quitter l’endroit seul et monter dans son véhicule. Il ne semblait pas intoxiqué. C’est la dernière fois qu’il a été vu.

Des dizaines d’années plus tard, un homme qui faisait des recherches sur Google Earth a aperçu dans une vaste étendue d’eau quelque chose qui a attiré son attention, rapporte le Service de police du comté de Palm Beach. On peut voir dans l'image en question, en haut à gauche, ce qui a toutes les apparences d’une voiture submergée dans un bassin de rétention entouré de maisons.

Cet homme, qui a préféré garder l'anonymat, habitait le quartier par le passé. Aussi a-t-il décidé de contacter une connaissance qui vit près du bassin.

«Le résident du secteur a sorti son drone pour survoler le site, et a ainsi pu confirmer ce qu’avait observé l’internaute en furetant sur Google Earth, avant d’appeler immédiatement la police», ont indiqué les forces de l’ordre.

L’objet suspect s’est effectivement avéré être un véhicule «lourdement calcifié». Après l’avoir sorti des eaux, la police a découvert des ossements à l’intérieur. Une expertise a permis de lier ces derniers au disparu.