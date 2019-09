10 vedettes québécoises qui se préparent pour les Gala des prix Gémeaux 2019

La grande fête de la télévision québécoise a lieu ce soir. Même si le Gala des prix Gémeaux, qui récompense les artistes et artisans de la télévision d’ici, débute seulement à 20h, les vedettes québécoises, elles, commencent à se préparer très tôt dans la journée pour briller de mille feux sur le tapis rouge qui le précède.



Avant de montrer le résultat final un peu plus tard, certaines personnalités publiques préférées des Québécois utilisent Instagram afin de dévoiler les «behind the scenes» de leur journée, en nous laissant apercevoir certaines étapes de leur métamorphose.



Voici 10 vedettes qui se préparent pour les prix Gémeaux:

1) Valérie Roberts

Instagram @robertsval

2) Jean-Philippe Dion

Instagram @jphilippedion

3) Rosalie Vaillancourt

Instagram @rosalievaillancourt

4) Ingrid Falaise

Instagram @ingridfalaise

5) Mylène St-Sauveur

Instagram @mystsau

6) Mariloup Wolfe

7) Julie Ringuette

Instagram @ju_ringuette

8) Isabelle Racicot

Instagram @isabelleracicot

9) Catherine Trudeau

Instagram @jeanfrancoiscd

10) Ludivine Reding