5 balados humoristiques qui vont vous faire rire pour vrai

Ces temps-ci, on dirait qu’il y a un balado pour tout.

Tu veux élever ton kid? Podcast. Tu aimes le basketball? Podcast. Tu capotes sur la lactofermentation? Il y a probablement un podcast pour ça aussi.

L’offre est très grande. C’est pourquoi il peut être difficile de faire un choix.

D’ailleurs, Spotify possède un catalogue ma foi très touffu de musique et de balados en tout genre. La cerise sur le sundae auditif, c’est qu’ils ont plein de créations québécoises!

Voici cinq balados humoristiques «en français SVP» pour vous divertir pendant votre prochaine ride de bus, de métro ou de char.

WAGNER

L’humoriste Guillaume Wagner a lancé son podcast l’automne dernier. Son émission consiste en une longue discussion avec un invité de son choix : Adib Alkhalidey, Klô Pelgag, Safia Nolin et Marie-Hélène Thibert (!) sont déjà passés derrière le micro de Guillaume.

À écouter si vous appréciez les discussions musclées et l’humour politique typiques du style de Wagner.

Les hommes tristes du Québec

Tout a commencé par un groupe Facebook. Via ce portail web incroyable, les hommes (et les femmes) tristes du Québec se réunissent pour échanger memes et tranches de vie.

En 2018, un podcast triste a vu le jour. Le balado des hommes tristes du Québec, c’est de courtes discussions sur les choses déprimantes du quotidien comme les sandwichs du Subway, les ruptures amoureuses et la calvitie.

Le Criss de podcast

Vous êtes présentement sur internet. Pis, aimez-vous ça? Si la réponse est oui, ce balado sur la culture du divertissement web devrait vous intéresser.

D’Anthony Montreuil au maire de Laval en passant par les créateurs de Fruiter, Le Criss de podcast couvre le meilleur et le pire de l’internet, et ce, chaque semaine.

Le podcast de Thomas Levac

Thomas Levac est auteur pour des humoristes connus et moins connus. Dans son podcast, le créateur discute avec diverses vedettes (ou presque) de leur vie, leur métier et leurs hobbys. Maude Landry, Kat Levac et Bob le Chef ont participé à l’émission.

Les pires moments de l’histoire

Parce qu’on a tous dormi pendant notre cours d’histoire de secondaire 2, l’humoriste Charles Beauchesne se charge de réhabiliter notre culture générale avec Les pires moments de l’histoire. Un podcast fort intéressant sur, vous l’aurez deviné, des moments pas si nice de l’histoire.

Pour le moment, Raspoutine, les Vikings et la chasse aux sorcières sont abordés dans cinq trop courts épisodes. On attend les prochains à l’automne!

