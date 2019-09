Le décor du Gala des prix Gémeaux prend feu en direct et Véronique Cloutier doit quitter la scène

Pendant le monologue d'ouverture de l'animatrice Véronique Cloutier lors du Gala des prix Gémeaux 2019, dimanche, le décor a pris feu. Littéralement.

En effet, une petite flamme pendue d'un projecteur défectueux s'est détachée après quelques secondes d'hésitation avant de venir s'écraser sur la scène sous le regard médusé du public.

La foule s'est mise à crier «Il y a du feu!» et aussi «feu! feu! feu!» et Véronique Cloutier a dû quitter la scène pour laisser place à une «pause commerciale.» Et disons-le, Véro a géré ça comme une reine, en souriant, comme si tout allait bien: «On se voit après la pause, je vais peut-être faire d'autres blagues, sinon, je vais les mettre sur Facebook!»

Quelque secondes avant que le feu n'apparaisse à l'écran, on avait bien vu dans le regard de Pier-Luc Funk que quelque chose n'allait pas.

Selon nos sources bien présentes dans la salle, un homme est venu éteindre le petit feu sur la scène pendant la pause.

Il est même monté dans une échelle pour s'assurer que tout était ok dans le décor avant de ramasser les cendres sur le sol.

Heureusement, Véro est revenue tout sourire après la pause en nous assurant que personne n'avait été blessé et que tout était beau. «Excusez-nous, on a tellement dit qu'on allait mettre le feu au spectacle, ben c'est ça qu'on a fait!»

OUF! Que d'émotions.