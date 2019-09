Les 10 moments forts du Gala des prix Gémeaux 2019

«Une soirée riche en émotions» est une phrase que vous allez probablement lire à propos de la 34e édition du Gala des prix Gémeaux, diffusée en direct sur les ondes du diffuseur public dimanche soir.

Ce qualificatif est approprié. La soirée était bel et bien riche en émotions.

Chaque année, les prix Gémeaux célèbrent les artisans de vos programmes de télé préférés et récompensent les meilleurs en leur donnant une statuette et la chance de s’adresser en direct à la nation québécoise pendant environ 30 secondes avant d’être enterrés par la musique.

Comme chaque année, certains ont été victorieux. D’autres ont été fiers dans la défaite. D’autres ont fait des choses étranges que nous ne comprenons pas vraiment, mais ça fait de la bonne télé.

Revivons ensemble les moments les plus dignes de mention qui se sont produits entre le moment où Herby Moreau a dit: «Le gala va débuter dans quelques instants» et celui où Véronique Cloutier a dit: «Merci, on se revoit au party!»

1. Le numéro d’ouverture et surtout le décor qui prend en feu

Évidemment, on va tous se rappeler du moment où une partie de décor du théâtre Saint-Denis a pris feu, mais avant ce moment rocambolesque, on a quand même eu droit à un numéro d’ouverture où la phrase «Tu pues du bat» a été prononcée à répétition.

2. Trêve de la guerre des chaînes

Un représentant des trois chaînes de télé principales et un de Télé-Québec se sont rendus sur scène dans un grand élan d’amour. Julie Snyder, Charles Lafortune, Guy A. Lepage et Christian Bégin se sont échangé les politesses dans un numéro rigolo. Christian Bégin a ri.

3. Qu’est-ce qu’on ferait sans nos amis?

Alors que Florence Longpré lisait ses remerciements notés sur ton téléphone cellulaire, ses amis essaient de la faire décrocher en lui textant «caca». Un petit moment sympathique.

JOEL LEMAY/AGENCE QMI

4. Une grosse dose de mauvaise humeur

Pour présenter le prix Meilleure série de variétés ou des arts de la scène, le choix de présentateurs était évident. Pierre Hébert et le Denis Barbu. Leur face de bœuf faisait un beau contraste avec le reste de la soirée.

JOEL LEMAY/AGENCE QMI

5. Erreur d’inattention

Alors qu’elle présentait le prix pour Meilleur premier rôle masculin dramatique, Karine Vanasse a eu une petite bulle au cerveau et a accidentellement regardé qui était le vainqueur avant même d’annoncer les nommés. OUPS! Au moins, elle ne l’a pas dit à haute voix.

JOEL LEMAY/AGENCE QMI

6. Des pros du tennis

Louis Morissette s’est fait insulter par Félix Auger-Aliassime. Bianca Andreescu est aussi apparue via vidéo pour annoncer un gagnant. Wow! Tout le monde aime le tennis!

JOEL LEMAY/AGENCE QMI

7. Fabienne et Michel vs Fabienne et Michel

Dans la catégorie de meilleure série quotidienne, le duo composé de Fabienne Larouche et Michel Trudeau pour District 31 a battu le duo de Michel Trudeau et Fabienne Larouche pour Clash. Bravo aux gagnants et aux perdants!

JOEL LEMAY/AGENCE QMI

8. Vidéodescription

Pour souligner l’anniversaire d’AMI-tv, une chaîne qui prône l’accessibilité et la différence, les émissions nommées dans la catégorie Meilleure animation de téléréalité ont eu droit à des vidéodescriptions hors du commun réalisées par des invités bien spéciaux. Denis Palettes pour Les chefs, Sonia Vachon pour Que sont-ils devenus, Marc Cassivi pour OD, Jean Leloup (oui oui, celui-là) pour L’amour est dans le pré et Rodger Brulotte pour XOXO.

9. Queen Bé

À sa surprise comme à la nôtre, la grande Béatrice Picard s’est mérité l’honneur d’être nommée miss radio-cinéma-télévision-web 2019, nous rappelant à quel point elle est parfaite.

DOMINICK GRAVEL/AGENCE QMI

10. Tout le monde pleure

Tout le parterre avait les larmes aux yeux lors de l’hommage aux émissions qui font «œuvre utile» dans lesquelles des gens du public ouvrent leur porte aux caméras. Des extraits de Deuxième chance, 180 jours, Faire œuvre utile, De garde 24/7, et Où es-tu? ont été montrés aux grands écrans, ce qui a ému la foule.