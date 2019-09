Voici pourquoi plusieurs vedettes portent la même fleur sur le tapis rouge des Gémeaux 2019

Les plus fins observateurs auront remarqué que plusieurs membres de la communauté télévisuelle du Québec arboraient une petite fleur grise et blanche sur leurs habits de gala.

Mais que représente-t-elle, vous demandez-vous?

La petite fleur est une création de l’artiste Chantal Larocque et est le symbole officiel de NOUS | MADE.

«NOUS | MADE célèbre les œuvres des créateurs et créatrices du Canada dans le domaine du cinéma, de la télévision, des jeux vidéo et du divertissement numérique, à la fois au pays et partout dans le monde» peut-on lire sur le site web de l’organisme.

Karine Vanasse en est d’ailleurs l’ambassadrice officielle, comme l’a annoncé l’organisme sur son compte Instagram.

Rosalie Vaillancourt, Catherine Trudeau, François Papineau, Claude Legault, Jean-Philippe Wauthier pour n’en nommer que quelques-uns, ont aussi démontré leur soutien à la cause.