Hier soir, dimanche, une grande partie des vedettes préférées des Québécois était présente pour assister au 34e Gala des prix Gémeaux.



C'était LA soirée qui était sur toutes les lèvres et dont on parle encore lundi matin, surtout pour les looks du tapis rouge, les remerciements marquants et le monologue d'ouverture qui a été interrompu par un feu.



Par contre, malgré ce qu'on pourrait croire en voyant la liste de noms, ce n'est pas la colonie artistique complète d'ici qui était dans la salle du Théâtre St-Denis.



Voici 10 vedettes qui n'étaient pas présentes au 34e Gala des prix Gémeaux (et ce qu'elles ont fait à la place de leur dimanche):



Debbie Lynch-White s'est préparée pour l'automne en faisant des conserves.





Phil Roy a admiré les paysages de l'Italie.





Sébastien Benoit, Patricia Paquin et Louis-François Marcotte ont passé du temps avec des cochons.





Annie Villeneuve a regardé passer les participants du Grand Prix cycliste de Montréal.

Instagram @annievofficiel





Marilou est allée aux pommes.





Mariana Mazza a assisté à un spectacle de magie.

Instagram @marianacherie





Caroline Néron s'est reposée sur le bord de l'eau.

Instagram @caroline_neron





Saskia Thuot a fait du ménage.