Cette prestation de La Voix en Allemagne est en train de devenir virale et vous comprendrez vite pourquoi

La neuvième saison de The Voice - Germany (La Voix en version allemande) a débuté en force le 12 septembre dernier et déjà, une prestation est en train de devenir virale.

La jeune Claudia Emanuela Santoso a interprété, cette semaine, Never Enough, tiré de la comédie musicale The Greatest Showman Cast et ça ne lui aura pris qu’une minute avant de subjuguer complètement les quatre coachs avec sa voix puissante.

À la fin de l’audition à l’aveugle et face à l’insistance de la foule, la chanteuse a même dû refaire son numéro, cette fois face aux coachs qui avaient les larmes aux yeux.

La coach germano-britannique Alice Merton, très émue par la performance, a réussi à convaincre Claudia de se joindre à son équipe après l’avoir longuement serrée dans ses bras.

Regardez son audition ici:

La vidéo a déjà été vue plus de 7 millions de fois sur YouTube seulement.

Gageons que cette jeune musicienne se rendra loin.