Enceinte, Ashley Graham dévoile une photo nue montrant son corps qui change

Depuis qu'elle a annoncé sa grossesse en août dernier, Ashley Graham publie souvent de magnifiques clichés d'elle sur son compte Instagram, sur lesquels on peut clairement apercevoir son baby bump qui grossit à vue d'oeil.







Au courant de la fin de semaine, c'est via ses stories Instagram que la mannequin de 31 ans a révélé son ventre de femme enceinte, en publiant une photo d'elle complètement nue.

Instagram @ashleygraham



On voit que la future mère se prend elle-même en photo dans un miroir, sans artifice, afin de montrer les changements que la grossesse apporte à son corps. L'image ne laisse aucune place à l'imagination, alors que sa poitrine est cachée seulement par sa main gauche. Ses hanches et ses cuisses sont recouvertes de vergetures, tout comme son ventre bien arrondi.



Ce n'est pas la première fois que la mannequin pose sans vêtement durant sa grossesse.



À la mi-août, Ashley Graham avait dévoilé une photo d'elle, toujours cadrée de sorte qu'on ne voit pas son visage. En plan rapproché, la photo montrait son corps dans tout ce qu'il a de plus naturel, notamment ses courbes et ses vergetures qui recouvrent une partie de son corps.





Ce cliché avait été reçu par une tonne de commentaires positifs de la part principalement d'admiratrices de la star, la remerciant d'avoir publié une photo dans laquelle elles se reconnaissaient.



Ces photos n'ont rien d'étonnant, car depuis longtemps, Ashley Grahamse sert de ses différentes plateformes pour encourager les femmes à faire comme elle et célébrer la diversité corporelle. On salue son initiative!