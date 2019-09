Liam Gallagher invite son frère à ses noces uniquement parce que leur mère l’oblige

«Be here now» est ce que Liam Gallagher va écrire à son frère Noel en référence à ses noces — avec sa copine de longue date Debbie Gwyther — qui se tiendront l’an prochain.

Ceci ne veut toutefois pas dire que la hache de guerre est enterrée entre les deux frères derrière un des groupes les plus populaires des 30 dernières années.

Après plus de 50 ans à gérer ses deux fils, Peggy Gallagher a dû intervenir une fois de plus dans leur légendaire querelle.

Dans une entrevue avec le Sunday Mirror, Liam Gallagher à affirmer que la matriarche du clan l’a forcé à envoyer une invitation à son frère Noel.

«Ma mère m’a dit “Écoute, t’es un peu un trou de cul.” Elle n’aime pas comment j’ai traité mes proches par le passé. Elle n’est [toutefois] pas plus [dans le] camp de Noel. Elle trouve qu’il doit aussi se calmer. Elle trouve que nous sommes aussi pire l’un que l’autre.»

Liam précise que son frère aîné Paul serait même l’homme d’honneur pour la célébration.

Ceci marquera le troisième mariage de rockeur et, vous savez ce qu’on dit, «third time’s a charm».

Nous lui souhaitons du bonheur, et — surtout — une tournée retrouvailles pour Oasis.

Pour vrai.