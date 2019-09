Liam Hemsworth a appris sa séparation avec Miley Cyrus sur les réseaux sociaux

Se séparer n’est jamais facile.

Évidemment, c’est dur sur le moral, mais il y a aussi une partie de gestion qui s’ajoute au fardeau émotif. Comme trouver un nouvel appartement, séparer les livres, etc.

Quand on est une personnalité publique, une toute nouvelle série de tâches s’ajoute. Comme établir une stratégie avec ses relationnistes sur la façon d’annoncer la triste nouvelle à ses millions d’admirateurs.

C’est sûrement dans cet état d’âme qu’était Miley Cyrus le 10 août dernier quand elle a annoncé la fin de sa relation avec l’acteur Liam Hemsworth.

C’est facile de comprendre qu’elle en avait beaucoup sur son assiette, et c’est très possible de concevoir que certains détails lui ont échappé.

Mais selon ce que rapporte Page Six, Mme Cyrus aurait omis une tâche plutôt importante.

Annoncer la nouvelle à son mari.

Des proches du frère cadet de Chris Hemsworth ont affirmé que Liam était à l’extérieur du pays au moment de l’annonce et il aurait appris la rupture via les réseaux sociaux en même temps que le reste de la planète.

Plus tard la même journée, des photos de Miley Cyrus et sa nouvelle copine Kaitlynn Carter ont fait surface sur le web.

Ça aura pris trois jours avant que M. Hemsworth réagisse à la nouvelle.

«Juste un petit message pour vous annoncer que Miley et moi sommes séparés et je ne lui souhaite rien d'autre que de la santé et du bonheur pour l’avenir.»

Il est important de noter que le couple n’allait pas bien depuis un certain temps. Hemsworth et Cyrus ont tous les deux été aperçus sans les bagues de mariage dans les derniers mois et des sources des deux camps ont avoué qu’ils ne vivaient plus ensemble depuis un moment.

