Yves P. Pelletier alias Wayne Gretzky réagit à la chanson de campagne de Justin Trudeau et ce tu wla, gwassideurw

Yves P. Pelletier a ressorti son célèbre «Ce tu wla, gwassideurw» du temps de RBO pour réagir à la fameuse chanson «francophone» de la campagne de Justin Trudeau.

C’est donc un Wayne Gretzky confus qui propose un nouveau refrain au PM canadien. On ne comprend pas trop ce qu’il dit, sauf pour cette partie: «Lève une main haute prou le montrer le doigt», suivie d’un doigt d’honneur.

Si vous n’avez pas suivi la controverse, laissez-nous vous résumer le tout en deux phrases: avant de finalement faire volte-face lundi matin, les Libéraux fédéraux étaient devenus la risée du pays après avoir présenté leur chanson de campagne «Lève une main haute.» Disons que la traduction française de One Hand Up du groupe canadien The Strumbellas ne passerait pas le test de français du ministère.

Les réactions n’ont pas tardé à envahir la toile en fin de semaine et on peut maintenant en compter une de plus, celle de Wayne-Pelletier.

Merci Yves!

Faisons-nous également plaisir avec la version originale: