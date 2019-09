Bleu Jeans Bleu collabore avec IGA pour vous rappeler d’arrêter d’oublier vos sacs

Dans ce qui pourrait être qualifié du crossover le plus ambitieux de l’histoire (désolé Avengers), les épiceries IGA et le groupe de musique comique Bleu Jeans Bleu, à qui on doit Coton ouaté , ont décidé de collaborer.

Le produit final? Une pub chantée qui vous restera dans la tête pour toujours.

La pièce intitulée Oublie pas tes sacs a été publiée sur la page YouTube de IGA et a comme but de rappeler aux gens de ne pas oublier leurs sacs.

Dans la chanson, on peut notamment entendre une référence au sac à sacs que tout le monde possède.

C’est un soixante secondes amusant et si ça peut réduire, même de façon minime, la consommation de plastique, encore mieux.

Bravo.