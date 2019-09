Le personnage de Nancy Riopelle dans «District 31» soulève les passions des fans de la série

Deux semaines après le retour tant attendu de District 31, le personnage de Nancy Riopelle, la mère de la petite fille qui s’est fait frapper, soulève les passions.



Campé par la comédienne Geneviève Schmidt, le nouveau visage de la série a vraiment volé la vedette depuis le début de la saison. Animée par un désir de vengeance, elle s’est promis de rendre la vie dure à celui qui a tué sa fille, soit Bruno Gagné, interprété par Michel Charrette.





Depuis les derniers jours, les commentaires pleuvent sur la page Facebook de la quotidienne. Seulement en en lisant quelques-uns, on sent que c’est unanime : les fans de la série adorent détester Nancy.

Page Facebook de District 31





Connaissant l’engouement qui entoure la série (cette dernière a d’ailleurs récolté le prix dans la catégorie «Meilleure série quotidienne» au Gala des prix Gémeaux dimanche dernier!), ces réactions enflammées n’ont rien de surprenant et témoignent de l'intérêt qu'ont les Québécois pour elle.



Évidemment, les téléspectateurs sont capables de séparer la comédienne et le personnage. Dans les commentaires, on recense aussi beaucoup de bons mots à l’égard de Geneviève Schmidt.





Clairement, elle ne laisse personne indifférent.