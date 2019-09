Moby est végane et il le rappelle à tout le monde avec son nouveau et immense tatouage

Une image vaut mille mots, comme on dit! Moby vient tout juste de dévoiler son nouveau tatouage qui est une excellente façon de rappeler à tout le monde qu’il est végétalien.



Un peu plus tôt aujourd’hui, le musicien a publié une photo sur son compte Instagram où il montre son nouveau tatouage. Dorénavant, il a la phrase «VEGAN FOR LIFE» a jamais encrée dans sa peau. Et pas n’importe où... sur son cou! Oui oui!



On peut dire que c’est un emplacement pour le moins audacieux, surtout avec cette typographie qui est loin d'être discrète.



Très impliqué dans la lutte pour les droits des animaux, l’artiste de 53 ans, qui est également propriétaire d’un restaurant végétalien à Los Angeles, a accompagné la photo d’un petit texte pour expliquer son choix pour le moins surprenant.



«Je suis végane depuis presque 32 ans, alors me faire ce tattoo semblait être une valeur sûre. Aussi, j’ai passé ma vie à travailler pour les droits des animaux et la libération des animaux», a indiqué le chanteur.



Il en a également profité pour remercier l’artiste qui est responsable de ce tatouage. Il s’agit ni plus ni moins de la célèbre Kat Von D, elle-même végane depuis plusieurs années et très impliquée dans la lutte pour les droits des animaux. D’ailleurs, tous les produits de sa ligne de cosmétiques sont véganes.



On espère qu'il ne le regrettera pas, car ça risque d'être difficile à faire recouvrir...