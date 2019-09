C’est officiel : Metallica est le «plus grand groupe métal au monde»

Peut-être que les fans n’apprendront rien ici, mais la preuve est maintenant faite : James Hetfield et consorts vendent plus de billets de spectacles que les autres formations du genre.

Selon les estimations publiées dans le rapport Pollstar cité par Kerrang!, Metallica aurait vendu 22,1 millions billets depuis ses débuts en 1982. À titre comparatif, AC/DC en cumule environ 14 millions.

Ozzy Osbourne, quant à lui, aurait vendu environ 13,2 millions de billets en carrière si on additionne les concerts avec Black Sabbath et ceux en solo.

La situation financière de Metallica est aussi supérieure à celles des autres groupes métal de par le monde, car leurs nombreuses tournées leur auraient rapporté jusqu’ici environ 1,4 milliard en dollars US.

La formation «metal» se rapprochant le plus de cette fortune s’avère Guns ‘N’ Roses avec 800 millions.

Par contre, si on compare avec des groupes qui ne sont pas issus de la scène métal, Metallica doit s’incliner devant U2 pour ce qui est du nombre de concerts donnés et de billets vendus.

La bande à Bono se fait encore beaucoup d’argent avec ses tournées.

Toutefois, Pollstar avance que les fans de Metallica, fidèles et dévoués dans l’achat d’album et de marchandise à l’effigie du groupe, pourraient faire en sorte que Metallica remporte un plus gros pactole.

Et James, Lars, Kirk et Robert semblent avoir quelques bonnes années devant eux.

Vous pouvez consulter les calculs de Pollstar ici .