Le témoignage bouleversant de Mathieu Gratton sur son fils Benjamin et sur l’autisme émeut les internautes

Une des séries les plus marquantes de l’automne 2019 est sans doute la série documentaire Autiste, bientôt majeur, diffusée sur les ondes de MOI ET CIE.

Chaque semaine, on entre dans le quotidien d’une famille dont un des enfants est autiste et on est témoins des enjeux et difficultés auxquels font face les parents.

Parmi les parents qui ont accepté de partager leur histoire figure l’humoriste Mathieu Gratton, papa de Benjamin, 17 ans, dont la mère est Patricia Paquin.

Un extrait particulièrement touchant de l’épisode de mercredi a été publié sur la page Facebook de MOI ET CIE. On peut y voir Gratton, les yeux plein d’eau, discuter d’à quel point c’est difficile de réaliser que les opportunités de carrière de Benjamin sont limitées.

«Lui s’en fout tsé, c’est moi qui a un problème.»

Depuis que la vidéo a été publiée, de nombreux internautes ont démontré leur soutien à Mathieu. Plusieurs l’ont félicité pour son courage et sa patience.

Récemment, on apprenait l’ouverture du café Chez Cheval à Mont-Saint-Hilaire. Ouvert par Patricia Paquin et Louis-François Marcotte, ce café a comme mission d’embaucher des jeunes vivant avec un trouble du spectre de l’autisme.

Autiste, bientôt majeur est diffusé les mercredis sur MOI ET CIE.