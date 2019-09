Un couple de Floride se fait prendre à faire l’amour dans une voiture de police et l’homme se sauve complètement nu

Les coquins tourtereaux venaient tout juste de se faire arrêter pour conduite en état d’ébriété.

Sur la banquette arrière d’une voiture de police du comté de Nassau en Floride, les deux amants éméchés, Aaron Thomas et Megan Mondanaro, en ont profité pour se livrer à leurs plus bas instincts. Excellent choix d’endroit.

CTV News a obtenu une copie du rapport de police du bureau du shérif du comté. Selon ce même rapport, les patrouilleurs auraient vu vendredi soir un homme et une femme qui se promenaient en vélo au beau milieu de la rue.

En zigzaguant ainsi au beau milieu de la route, les amoureux auraient pu se faire frapper à quelques reprises. D’autant plus qu’une des deux bicyclettes n’avait pas de lumières. Et l’autre vélo n’avait qu’un petit phare à l’avant.

Un des policiers a rapidement détecté leurs haleines fétides qui donnaient une bonne idée des consommations prises au cours de la soirée.

Leurs yeux rouges vitreux et leur difficulté à formuler une phrase complète ne les ont pas aidés non plus à feindre la sobriété.

La femme arrêtée a d’ailleurs refusé de passer l’alcootest. Contrairement à son copain qui l’a passé tout en montrant quelques signes d’impatience.

On a donc jugé bon d’emmener le couple au poste. Aussitôt qu’ils se sont installés sur la banquette arrière, Thomas et Mondanaro ont retiré leur vêtement en attendant que les policiers ne réintègrent le véhicule.

Mais les péripéties du couple baiseur ne s’arrêtent pas ici. Dès qu’un des policiers est intervenu auprès du couple, Aaron Thomas est sorti de l’auto-patrouille complètement nu pour se sauver.

Il aurait même eu le temps de pousser le policier par terre avant de s’enfuir vers un stationnement à proximité de l’arrestation.

Toujours selon le rapport des policiers, le nu-vite a eu le temps de franchir quelques stationnements avant d’être intercepté.

Sa petite amie n’était pas en reste. Pendant la fuite de son amant en costume d’Adam, elle assénait des coups de pied au policier qui tentait de la retenir sur la banquette arrière du véhicule.

Quand les tourtereaux se sont retrouvés au poste de police, l’alcootest a révélé qu’ils étaient bel et bien intoxiqués tous les deux.

C’est beau l’amour!