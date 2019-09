17 choses fabuleuses qu’on a vues à l’enregistrement de la Poule aux oeufs d’or

Par un beau jeudi matin, on s’est rendu dans les studios de TVA pour assister à un enregistrement de la célèbre émission «La poule aux oeufs d’or».

L’enthousiasme avait gagné les rangs de l’équipe du Sac de chips. La fille de la gang s’était mis du rouge à lèvres, ce qui a donné lieu à cet échange avec un collègue éloigné: «La fille de Sac de chips qui s'est grimée pour aller à la Poule toi chose !» «C’pas vrai que je vais rencontrer Sébastien Benoît amanchée comme un pichou.»

Dans le lobby de TVA alors que nous attendions nos hôtes, on a croisé une auteure engagée qui se demandait ce que l’équipe du Sac de chips faisait à l’extérieur de ses bureaux. Quand on lui a dit ce qu’on était venu faire, elle croyait qu’on jokait... On ne joke jamais avec la Poule.

On allait enfin entrer dans l’antre du poulailler des bidoux. L’endroit qui a vu naître le célèbre cri «L’oeuf ou l’enveloppe». Le lieu où ont été distribués des millions de beaux dollars au cours des 27 dernières années.

Bref, on est arrivé là les yeux grands ouverts et la bouche en rond avec toute la candeur de nos 30 ans.

Voici plein de souvenirs qu’on a amassés pour vous:

1. Le studio est plus petit qu’on pensait

Une fois entrés dans le studio, situé au sous-sol de TVA, notre premier constat était qu’il était plus petit qu’il ne paraît à la télévision. Le dicton est donc vrai, la caméra ajoute 10 mètres.

2. Loto-Québec veille au grain qui nourrit les poules

On s’excuse pour ce mauvais jeu de mots. Il sert juste à dire que Loto-Québec s’assure du bon déroulement du jeu. Au départ, tous les oeufs étaient ouverts et vides, tout comme l’oeuf géant rotatif.

Photo Benoit Dussault

Des messieurs sérieux et en complet sont venus distribuer les enveloppes quelques instants avant le début du tournage.

3. Parlant d’oeuf géant rotatif, même les pinces qui tiennent les enveloppes sont «en or»

Photo Benoit Dussault

C’est beau.

Il est quand même plus beau une fois garni de ses enveloppes.

Photo Loto-Québec

Wow!

4. Deux chanceux sont sélectionnés pour faire la répétition générale avant chaque enregistrement

Dans le but de s’assurer que tous les éléments techniques répondent à l’appel ainsi que de réchauffer la foule, deux chanceux participants du public sont appelés à venir «jouer» avec les animateurs. Pas de vrai prix peut-être, mais du vrai plaisir.

Photo Benoit Dussault

5. NOUS AVONS EU CET HONNEUR

Par pur hasard et non par népotisme (ok, on se l’était fait offrir) deux membres de l’équipe du Sac ont eu cette grande chance.

Mis à part le fait qu’on ne gagne pas d’argent (triste), le reste se déroule exactement comme à la télé. Nous avons été présentés par Richard Turcotte. Le voici qui en apprend plus sur Philippe, d’Edmundston au Nouveau-Brunswick et sur Caroline, de Brossard.

Photo Benoit Dussault

6. Caroline a roulé un doublé lors de la répétition

Photo Benoit Dussault

C’EST QUOI LES CHANCES? C’était comme un rêve.

7. Notre boss a souri tout le long

Le chef spirituel du Sac de chips n’en revenait pas d’être là. Il était heureux. «C'était vraiment le fun de vous voir là. Vous étiez beaux» nous a-t-il lancé quand on est revenu s'asseoir dans le public après la générale. C'était très bizarre de l'entendre dire ça. On pense que c’était la première fois qu’il n’était pas sarcastique face à notre travail.

8. Le public est surtout constitué des familles et amis des participants, mais pas exclusivement

Le studio accueille environ 60 spectateurs, qui sont habituellement des proches des concurrents prêts à s’époumoner pour eux, mais pas exclusivement. Nous par exemple, nous ne connaissions pas les heureux participants. Ça n’enlève pas le plaisir. On prend pour tout le monde.

9. L’âge des participants et des spectateurs est plus varié qu’on pense

Photo Benoit Dussault

Dans la foule et sur le plateau, quelques têtes blanches, oui, mais aussi des familles et quelques enfants.

10. Les fameuses pancartes brandies par la foule ont maintenant la forme d’un oeuf

Elles sont aussi montées sur un bâton. Une fois ceci dans les mains, on se sent investi d’un grand pouvoir.

11. Les spectateurs sont contents d’être là pour vrai

Photo Benoit Dussault

Comme partout, le public est guidé par un ou une animatrice de foule. Par contre ici, personne n’a besoin de se faire prier avant de hurler ses conseils aux concurrents. «PRENDS LA PORTE NUMÉRO 3 GHISLAINE!»

Notre collègue Stéphane avait d’ailleurs la voix éraillée en sortant de là, à sa plus grande surprise.

12. Des petites poules en caoutchouc genre «boule de stress» sont lancées dans le public à la fin de l’enregistrement

Nous n’avons pas réussi à en attraper, mais ce n’est pas grave. Nous ne sommes pas rancuniers.

13. Les animateurs sont fins pour vrai

Photo Benoit Dussault

L'entregent n’est pas la plus grande qualité de tous les membres de l'équipe du Sac, mais c’est totalement le contraire pour Sébastien Benoît et Julie Houle. Ok, ils ont une job bonbon. Ils donnent de l’argent qui n’est pas le leur à des gens contents d’être là. Mais ils le font avec un enthousiasme qui n’est certainement pas feint.

14. Julie Houle a parfaitement maîtrisé la nervosité de Philippe sans le savoir

Notre collègue Philippe a eu besoin d’un peu d’accompagnement pour être à l’aise lors de la répétition, car il était très nerveux de peser sur des pitons devant 60 personnes, ce qu’il n’a avoué qu’après être sorti du studio au reste de ses collègues.

Photo Benoit Dussault

Heureusement, Julie a fait ça comme une pro, le guidant d’une main de maître face «à la sélection automatique des portes.»

Photo Benoit Dussault

C’est quand même Caroline qui s’est rendu jusqu’au poulailler (car on se souvient de son doublé), mais on remercie tout de même Julie.

Photo Benoit Dussault

15. Ça fait 27 ans qu’ils font ça alors l’équipe est pas mal efficace

Tout le monde a été étonné à quel point la Poule, ça roule. Les 22 minutes que vous voyez à la télévision sont tournées en moins de 30 minutes. Tout est «live-to-tape» et les animateurs ne prennent que quelques instants de pause entre chaque segment. Impressionnant.

16. Les chèques sont remis après l’enregistrement

Les participants repartent donc avec leur argent dans les mains. Encore une fois, pas de niaisage à la Poule!

17. Même si tu penses que tu es au-dessus de ça, tu vas hurler aux participants de choisir l’oeuf comme si ta vie en dépendait

Photo Benoit Dussault

On ne sait pas exactement comment expliquer ça, mais il existe un effet «poule». Parce que t’as beau être le plus grand cynique de l’univers médiatique, tu seras quand même ému quand la madame qui a travaillé toute sa vie comme préposée aux bénéficiaires va remporter 51 000$ et que ses petits enfants vont crier «Bravo grand-maman!» dans la foule, parce que c’est juste le fun pour tout le monde.

Pour voir l’épisode complet auquel on a assisté (et nous voir dans la foule), cliquez ici.