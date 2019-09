Hubert Lenoir partage sa photo de finissant et elle est très «ordinaire»

Habitué d'alimenter son compte Instagram de divers autoportraits, Hubert Lenoir a plutôt versé dans la nostalgie aujourd'hui, jeudi, alors qu'il a publié sa photo de finissant au secondaire.



Le chanteur a partagé un petit souvenir avec ses abonnés, en affichant cette photo vieille de plus de huit ans, alors qu'il terminait le secondaire.





Petit sourire en coin et diplôme en mains, on y voit un Hubert Lenoir au visage et aux cheveux naturels, ce qui détonne légèrement des looks plutôt marginaux auxquels on s'est habitués depuis son arrivée dans le paysage artistique québécois.

Joël Lemay / Agence QMI





La photo scolaire se veut un clin d'oeil au prochain spectacle de l'artiste à Montréal, qui aura lieu le 23 septembre prochain. Dans le cadre du Red Bull Music Festival Montréal, la soirée porte le «titre» de «H. Lenoir’s Night School».



«L’école du soir, une école inclusive, un safe space pour que vous soyez vous-même et un safe space pour moi, pour me permettre d’expérimenter avec tout et n’importe quoi. COME AS U ARE», a inscrit Hubert en légende pour accompagner le cliché.