Un gars presque nu, des vedettes, un chien médaillé et 15 autres choses qu'on a vues au Marathon de Montréal

Dimanche matin, il était tôt et il faisait chaud, mais on a quand même bravé la chaleur humide du mois de septembre montréalais pour marcher les 2 km qui séparaient notre bureau du fil d’arrivée du Marathon de Montréal, au centre-ville. Ouf.

C’était quand même fatigant.

Il faut avouer qu’on s’enlignait pour être un peu en retard, mais finalement, tout le monde est parti en retard donc tout s’est bien déroulé (pour nous).

C’est donc en comprenant vraiment ce que les athlètes peuvent vivre comme difficultés que nous sommes allés à la recherche de beaux moments au marathon et nous n’avons pas été déçus.

Voici 15 beaux moments vécus au marathon et 2 ou 3 étranges:

D’abord, on a vu toutes sortes de gens encourager les coureurs.

1, 2 et 3. Plusieurs avaient des pancartes plutôt sympathiques:

«Pas de limite de vitesse» et «Vous vous êtes entraînés pendant plus longtemps que Kim Kardashian a été mariée».

(Son premier mariage là.)

Un petit champignon comme dans Mario pour faire le plein d'énergie:

Beaucoup d'amour pour Félix:

4 et 5. D’autres étaient venus équipés de tout ce qu’il fallait pour mettre le party dans la place:

Comme un tambour:

Ou un kit de cymbales au complet:

6 et 7. On a aussi vu beaucoup de monde juste content d’encourager les passants et ce, peu importe leur âge:

Comme ces dames:

Ou cette petite avec son papa:

8. Un citoyen incommodé:

Bon, pour être honnête, on a aussi entendu un pauvre cycliste forcé de rouler en vélo dans le parc La Fontaine (puisque la piste cyclable était bloquée pour laisser place aux participants), lâcher sèchement un: «Ah mais qu’est-ce qu’ils sont chiants» bien senti en regardant les supporters qui applaudissaient.

Nous ne savons pas si une phrase plus française a déjà été prononcée.

Mais sérieusement, à part lui, les gens étaient contents d’être là:

9. On a vu un Elvis, avec guitare et perruque, descendre l’avenue du Parc-La Fontaine:

10. Cette borne-fontaine très utile:

11. On a aussi vu un gars presque tout nu qui courait vraiment vite donc on a pas trop compris son accoutrement:

Caroline G. Murphy

Heureusement, on l’a recroisé au fil d’arrivée.

Caroline G. Murphy

AH! Ok.

Plus on approchait du fil d’arrivée justement, plus l’émotion était palpable.

12. On a vu des gens courir pour d’autres, comme ce couple:

13. Et la gang de «Le coeur et les jambes», tout sourire après leur magnifique performance:

L'organisme souhaite promouvoir l'activité physique pour les personnes présentant une déficience permanente ou ponctuelle (maladie). «En changeant de position aux cinq minutes, tous les coureurs de l’organisation soutiennent les enfants, littéralement, tour à tour [...] Ils prêtent leurs jambes, et ils courent avec leur cœur pour ces enfants qui aimeraient bien pouvoir en faire autant», comme le rapportait le Journal de Montréal cette semaine.

14. On a été transportés par les applaudissements de la foule qui s’est déchaînée pour l’arrivée de Maxime Drolet-Gauthier, un athlète en fauteuil roulant:

Caroline G. Murphy

L'histoire de Maxime est impressionnante et mérite d'être lue ici.

Caroline G. Murphy

15 et 16. On a aussi vu les arrivées de Patrice Bélanger et de Maxim Martin:

Bravo les boys!

#vedettesenforme

17. Un chien s’est fait passer une médaille au cou et ça nous a émus:

Lui aussi avait l'air fier de sa performance:

18. Deux gars ont soutenu leur ami au moment de recevoir la médaille et la gang resplendissait de fierté:

C'était beau.

Tout ça était beau.

Bravo à tous les coureurs!

- Avec la participation de Philippe Melbourne Dufour

