C'est déjà terminé entre Miley Cyrus et Kaitlynn Carter

L'histoire d'amour entre Miley Cyrus et Kaitlynn Carter aura été de courte durée, car après un peu plus d'un mois intense de fréquentation, les deux jeunes femmes auraient déjà pris des chemins différents.





C'est en effet ce que confirment plusieurs médias américains, comme People.



Selon une source qui s'est confiée au tabloïd, Miley ne voulait pas s'engager dans une relation sérieuse, préférant plutôt se concentrer sur sa carrière. Par contre, Kaitlynn et elle sont en bon terme et demeurent des amies.

Samedi, 21 septembre, l'interprète de Wrecking Ball performait à Las Vegas au iHeartRadio Music Festival. Elle était accompagnée de sa mère Tish et de sa grande soeur, Brandi.

Kaitlynn, elle, brillait toutefois par son absence, alors qu'elle avait l'habitude de suivre Miley dans ses performances, comme aux derniers Video Music Awards, où la paire avait été aperçue lors d'un after-party.



On se souvient que les balbutiements de leur relation avaient très médiatisés, alors que les deux jeunes femmes avaient été aperçues en Italie en train de s'embrasser, alors qu'elles sortaient toutes deux fraîchement d'une relation: Miley avec Liam Hemsworth et Kaitlynn avec Brody Jenner.



Les images étaient d'ailleurs sorties quelques heures seulement avant que Miley confirme sa rupture avec l'acteur australien.



Ensuite, les choses semblaient aller rapidement entre Miley et Kaitlynn. Cette dernière avait été aperçue portant une bague avec la lettre «M» sur son annulaire gauche pendant que la chanteuse pop, elle, s'était fait tatouée une sculpture italienne afin de commémorer son voyage avec Kaitlynn.



Cette saga aura fait couler beaucoup, beaucoup d'encre dans les dernières semaines. Est-ce bel et bien la fin? À suivre!