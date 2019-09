Mathieu Gratton rend un émouvant hommage à Charles Lafortune à la première de Studio G

Dimanche soir, dans le cadre de Studio G, la nouvelle émission de Maripier Morin, Mathieu Gratton a livré un vibrant et touchant hommage à son ami Charles Lafortune, en vedette pour la première émission de la saison.



Habitué à faire rire, Mathieu Gratton a plutôt fait pleurer les Québécois ce soir, alors qu'il a a tenu à souligner tout le travail que fait Charles dans la cause des jeunes autistes, faisant référence à la nouvelle émission Autiste, bientôt majeur.



«[La grosseur de] ton coeur se calcule pas en pieds carrés, ça se calcule en hectare, ton coeur. Et ton coeur est fertile Charles, parce que dessus tu fais pousser de la lumière. T'as mis de la lumière sur ton fils, et en faisant ça t'as mis de la lumière sur une cause. Tu mets de la lumière partout. Tu persévères pour mettre de la lumière, tu te bats pour mettre de la lumière pis Denis Lévesque l'éteint à chaque fois, maudite affaire!»



Capture d'écran



Sous le regard de Sophie Prégent, la conjointe de Charles, tout juste à côté de lui, il ajoute: «Charles quand tu te regardes dans le miroir, t'es sûrement pas la seule personne que tu vois. En avant de toi, il doit y avoir plein de monde, tout ceux que t'as aidés. C'est pour ça que ce soir, je prends quelques secondes pour te dire, au nom de mon fils, en mon nom, au nom de toutes les familles qui nous ressemblent: Charles Lafortune, merci de pas être juste une vedette.»



Rappelons que tout comme Charles Lafortune, Mathieu Gratton est aussi père d'un enfant autiste, Benjamin, avec son ancienne conjointe Patricia Paquin.



Alors que Guy Jodoin, Mario Dumont et Paul Houde, aussi présents, sont venus surprendre l'animateur de La Voix en livrant des témoignages plutôt comiques à son égard, Mathieu Gratton lui est allé tirer des larmes aux gens sur le plateau, incluant Maripier Morin et le principal intéressé, Charles Lafortune.



L'émission promettait de nous faire passer par toute une gamme d'émotion, et on peut dire que ça a été le cas!