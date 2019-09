Phil Roy dénonce une fausse nouvelle qui circule à son sujet

Un article mensonger circule en ce moment à propos de Phil Roy, et ce dernier n'a pas tardé à dénoncer le tout sur sa page Facebook.



L'article prétend que l'humoriste révèle le «secret» de sa perte de poids, et que celle-ci est due à une pilule «miracle» qui dissout la graisse.



Dans les dernières heures, la nouvelle est venue aux oreilles du principal intéressé alors que plusieurs de ses abonnés l'aient interrogé à ce sujet. Phil Roy a donc rapidement signalé cette nouvelle mensongère via sa page Facebook.



«FAKE FAKE FAKE FAKE FAKE. Ok! Ça fait trop de messages que je reçois à propos d’une pillule ou d’un traitement relié à une perte de poids. Quelqu’un essaye de vendre ce produit/traitement en utilisant mon nom. Mais sachez que je n’ai eu recours à aucun traitements du genre, donc si vous voyez ça, n’achetez pas ce produit en vous fiant à la pub avec ma face. Si vous pouviez la reporter... j’ai évidement été bloqué des annonces donc impossible pour moi de la reporter... Merci! Sur ce, je retourne suer, parce que c’est comme ça que ça marche pour moi!», a indiqué sur sa page Faceboom celui qui sera de retour à la barre de l'émission Phil s'invite.



Ce qui est d'autant plus ridicule, prouvant ainsi à quel point la nouvelle est fausse, est que l'article parle de Phil Roy comme s'il était une femme, alors qu'on comprend que le site a probablement tout simplement le même modèle pour chacun de ses articles et ne fait que changer le nom.



«Interrogée sur son incroyable perte de poids lors d'une récente entrevue, Phil Roy a abasourdi son auditoire. Bien que l'on croyait auparavant que tout était le résultat de l'exercice et d'un régime pauvre en calories, Phil Roy a confié que son incroyable transformation était due à cette étrange pilule sur laquelle elle est tombée quand elle naviguait sur le compte Instagram de Kim Kardashian», peut-on lire dans la capture d'écran que l'humoriste a publié sur son compte Facebook.



Dans les dernières semaines, Pénélope McQuade avait elle aussi été victime d'une fraude semblable.

Soyez vigilants!