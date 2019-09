Mariana Mazza a joué à la célébrante pour le mariage de ses deux amies

C’est une responsabilité importante qui a été confiée à Mariana Mazza. En effet, elle a joué à la célébrante au cours de la fin de semaine dernière, alors qu’elle a marié deux de ses amies.



Dimanche en fin d’après-midi, l’humoriste avait annoncé à ses abonnés qu’elle assistait à un mariage, en publiant un cliché d’elle entourée de ses amies.

Sous la photo, elle avait inscrit, en légende: «Un précieux moment. Un des plus beaux bonheurs de ma vie. @lalaphilie CCM: Moi. Cheveux: moi. Bonheur: elles.»



Or, ce n’est qu’un peu plus tôt aujourd’hui, par le truchement de ses stories Instagram, qu’on a appris que Mariana n’a pas seulement assisté au mariage, mais qu’elle a eu le rôle d’unir la destinée de ses deux amies en ce jour si important. Au-dessus du cliché, elle a simplement écrit: «Marier mes chums.»

Instagram @marianacherie

On connaît l’humoriste comme étant drôle, évidemment, mais elle ne s’est jamais cachée d’être également une grande sensible. On ne doute pas qu’elle a dû rendre un bel hommage à la fois comique et touchant aux nouvelles mariées!



Toujours dans ses stories, Mariana a également partagé une photo d’elle, dans la limousine, bouteille de champagne à la main.

Instagram @marianacherie

On envoie toutes nos félicitations aux nouvelles mariées!