23 chanteurs ou groupes canadiens avec un timbre à leur effigie

La semaine dernière Postes Canada émettait 3 timbres à l’effigie de l’auteur-compositeur montréalais Leonard Cohen.

Chacun des timbres est censé représenter une étape dans la carrière du chanteur. Le poète montréalais n’est pas le premier musicien canadien à se retrouver ainsi immortalisé par Postes Canada.

Même que la société postale a déjà eu une collection de timbres intitulée Artistes Canadiens de la chanson en 2007, 2009, 2011 et 2013. Le tout dans le but de récompenser les artistes canadiens qui ont rayonné à l’extérieur du Canada.

En 2014, Postes Canada a plutôt opté pour une thématique country en soulignant l’importance de 5 artistes d’ici ayant marqué le genre.

OSCAR PETERSON

Avant même que la collection Artistes Canadiens de la chanson n’existe, le pianiste jazz montréalais Oscar Peterson sera honoré d’un timbre à son effigie en 2005.

PAUL ANKA

Le «p’tit gars d’Ottawa» a tout de même fait ses gammes en terme de pop mondiale. La preuve? C’est à lui que l’on doit les paroles anglaises de My Way, de Frank Sinatra.

Il s’agit d’une adaptation de Comme d’habitude, une chanson originale de Claude François. (Plutôt rare qu’on puisse mettre les expressions «chansons originales» et «Claude François» dans une même phrase.)

Paul Anka a tout de même connu son lot de hits interpré par lui-même. Comme en font foi Put your head on my shoulder et Diana(une chanson en hommage à sa gardienne!).

GORDON LIGHTFOOT

Chanteur folk dont la longévité de la carrière s’étend de 1951 alors qu’il faisait ses premiers shows jusqu'à des apparitions épisodiques sur scène au cours des dernières années. Plusieurs Grammys, Junos et un Prix du Gouverneur général en Arts et Lettres témoignent de la pérennité de sa carrière.

JONI MITCHELL

Une chanteuse folk très populaire dans les années 70 qui, en plus d’avoir un timbre à son effigie, a été intronisée au célébrissime Panthéon du Rock ‘n’ Roll en 1997.

Son gros «hit»? Big Yellow Taxi.

ANNE MURRAY

Pour décrire la chanteuse néo-écossaise, rien ne vaut cette boutade d’Elton John : «Je connais deux choses du Canada : le hockey et Anne Murray.» C’est déjà ça.

ROBERT CHARLEBOIS

A-t-on encore besoin de présenter Robert Charlebois qui a eu 75 ans cette année?

ÉDITH BUTLER

Mine de rien, la chanteuse acadienne, en plus d’Avoir gravé le refrain de Paquetville dans nos têtes, a connu bien des honneurs au cours de sa carrière :Officier de l’Ordre du Canada,

Grand Prix du Disque de l'Académie Charles Cros, Félix de l'Artiste s'étant le Plus Illustrée à l'étranger et bien d’autres disctintions.

STOMPIN’ TOM CONNORS

Postes Canada a voulu remettre ses lettres de noblesse au country en soulignant l’apport de Stompin’ Tom Connors au genre. On parle quand même de 300 chansons réparties sur environ une cinquantaine d’albums. Qui dit mieux?

BRYAN ADAMS

Un autre qui peut se passer de présentation. On a tous trippé sur Summer of 69 en secret ou dans un karaoké.

BRUCE COCKBURN

Un auteur-compositeur un peu plus discret de ce côté de la rivière Outaouais il n’en demeure pas moins que Bruck reste un monument de la chanson canadienne. À partir des années 80, son activisme politique prendra le dessus sur sa carrière musicale.

LES SOEURS ANNE ET KATE MCGARRIGLE

Même si le duo sororal est surtout réputé pour ses chansons dans la langue de Cohen, Anne et Kate ont tout de même connu un succès en français avec la Complainte pour Sainte-Catherine.

ROBBIE ROBERTSON

Parmi ses faits d’arme imposants, Robbie Robertson a joué avec The Band. Oui, le groupe qui a accompagné Bob Dylan pendant une dizaine d’année.

GINETTE RENO

Avant même que Ginette nous pousse le Ô Canada au Centre Bell, elle avait un timbre à son effigie!

BEAU DOMMAGE

Tout d’abord, comme ça prenait un groupe francophone, on a pensé à Beau Dommage

TRAGICALLY HIP

Le groupe ayant été honoré par Postes Canada en 2013, le chanteur Gord Downie a donc pu voir son timbre de son vivant.

RUSH

Le trio rock progressif n’était pas encore séparé à l’époque.

GUESS WHO

Postes Canada n’aurait pu passer sous silence la carrière de ses incontournables du rock canadien des années 70!

SHANIA TWAIN

La chanteuse country-pop est non seulement une grande star canadienne, elle est une grande star mondiale, point. Surtout dans les années 90.

TOMMY HUNTER

Surnommé le «Gentleman du country canadien», Hunter roule sa bosse dans l’univers du country depuis les années 50. Il a même animé sa propre émission de radio au cours de la décennie suivante, The Tommy Hunter Show. Ça mérite bien un timbre!

K.D. LANG

Elle s’est peut-être tournée vers des albums plus pop avec Ingénue paru en 1992, mais ses trois premiers opus sont encore perçu comme des classiques du country canadien.

HANK SNOW

La légende! Avec des enregistrement datant d’aussi loin que les années 30, c’est probablement lui le «musicien à timbre» le plus vieux.

RENÉE MARTEL

La grande dame du country québécois a maintenant son timbre. Son paternel Marcel en aurait peut-être mérité un avant elle mais il serait bien fier de sa fille. Ça c’est sûr!

Des suggestions pour Postes Canada?

Pendant qu’on y est quels groupes ou chanteurs canadiens pourrait se retrouver sur un timbre dans les années à venir?

Éric Lapointe pour ses 50 ans? Toutefois, Ti-Cuir vient de signer la chanson de campagne du Bloc Québécois. Ce n’est peut-être pas le meilleur timing pour se faire décorer par un service fédéral.

Et que dire de Céline Dion! (Quoi, Céline n’a pas encore son timbre!?)

Qui seront les prochains? Drake, Justin Bieber... Nickelback!?

On sait jamais. Surveillez votre courrier.