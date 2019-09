Le premier ministre du Québec François Legault s’absentera de la période de questions, mardi après-midi.

Le journaliste de TVA Nouvelles, François Cormier, a écrit sur Twitter qu’il n’était pas là jeudi dernier non plus.

Demain, le premier ministre Legault sera absent de la période de questions pour une deuxième fois en deux jours



N.B.: en jours d’Assemblée nationale. Il était également absent jeudi. — François Cormier (@fcormierTVA) September 23, 2019

Mais où est François Legault quand il n'est pas à la période de questions?

À la Zone AssNat, on a quelques idées.

Voici nos hypothèses.

1. François Legault a commencé à écouter The Office sur Netflix et «bingewatch» la série comme jamais. On le comprendrait. Il a donc dû alléger son horaire en conséquence.

2. La saison de tennis tire à sa fin et il veut profiter de chaque instant sur le terrain.

Photo d'archives, ANNIE T. ROUSSEL

3. Il s’est acheté un petit chien et doit le mettre propre.

4. Il est pogné dans un donjon du nouveau Zelda.

5. Le premier ministre doit écrire ses critiques littéraires qu’il publie sur ses réseaux sociaux.

J’ai lu « Le fleuve » de notre grande actrice, Sylvie Drapeau.

Une famille nombreuse de la Côte-Nord.

Une petite fille de 5 ans voit son grand frère adoré se noyer.

L’incompréhension, le cœur déchiré de la mère, puis la vie qui continue.

Triste mais beau.

Quelle plume touchante! pic.twitter.com/04nqIk8kXD — François Legault (@francoislegault) September 7, 2019

6. Il regarde la période de questions à la télévision parce qu’il paraît mieux.

7. Il remanie les trios du Canadien avec Geoff Molson.

Bon! On s'est entendus pour former les trios du #CH qui vont nous permettre de faire les séries. ;-) pic.twitter.com/5VllrI1fdB — François Legault (@francoislegault) September 19, 2019

8. Il se filme en faisant du lipsync sur la chanson Coton ouaté de Bleu Jeans Bleu.

9. Il travaille sur son pool d’Occupation Double.

10. Il refait les calculs pour savoir ça coûte combien pour vrai une classe maternelle 4 ans.