Bernard Pivot accusé de sexisme envers Greta Thunberg après un tweet douteux

En 2013, l’auteur, journaliste et gars des dictées Bernard Pivot faisait paraître Les tweets sont des chats, un recueil de ses meilleurs gazouillis.

Si jamais l'homme de lettres décide de faire paraître un deuxième volume, son tweet de mercredi matin à l’égard de la jeune militante environnementaliste Greta Thunberg risque de ne pas être retenu.

«Dans ma génération, les garçons recherchaient les petites Suédoises qui avaient la réputation d'être moins coincées que les petites Françaises. J'imagine notre étonnement, notre trouille, si nous avions approché une Greta Thunberg...» a écrit le Français.

Dans ma génération, les garçons recherchaient les petites Suédoises qui avaient la réputation d'être moins coincées que les petites Françaises. J'imagine notre étonnement, notre trouille, si nous avions approché une Greta Thunberg... — bernard pivot (@bernardpivot1) September 25, 2019

Évidemment, ce tweet a été plus ou moins bien reçu (surtout moins) par certains internautes. Plusieurs dénoncent le sexisme, l’objectivation des femmes, les clichés sur les Suédoises et les Françaises et, plus largement, le fait qu’un homme de 84 ans commente le niveau de «coincée» d'une jeune femme de 16 ans vivant ouvertement avec un trouble du spectre de l'autisme.

Voici quelques exemples de réactions:

Supprime. — Caroline De Haas (@carolinedehaas) September 25, 2019

heureusement que vous êtes une espèce en voie d'extinction... — Yasmina Bennani (@YASMINAREBEL) September 25, 2019

Ben oui quoi. Les petites suédoises, c'est fait pour les baiser, pas pour qu'elles se mettent à s'exprimer et à revendiquer ! — Fatima Benomar (@fatimabenomar_) September 25, 2019

Quand on sait plus quoi dire pour faire son intéressant sur Greta on commence à la sexualiser pour enfoncer un peu plus le clou dans l'acharnement facile ? Supprime fdp. — damian™ (@vestalles) September 25, 2019

Quelle horreur , ce tweet ! C est vous ? C est sur ? Je ne peux pas le croire ! — francoise degois (@francoisedegois) September 25, 2019

Si ça vous terrifie de voir une adolescente qui a des convictions et d'autres ambitions que d'être un outil de découverte du sexe pour des ado en rut, on ne peut rien faire pour vous. — Lorién 🐔 (@Lorien_Angmar) September 25, 2019

Se moquer de façon sexiste d'une adolescente autiste.

La grande classe 😡 — François Beaudonnet (@beaudonnet) September 25, 2019

Votre génération, non contente d'être en partie responsable de la merde dans laquelle on se trouve, est également pleine de mecs toxiques qui se croient le parangon de la virilité tout en tremblant des genoux devant une jeune fille qui pense, parle, agit.

Et vous en êtes fier... — Florence Porcel (@FlorencePorcel) September 25, 2019

Une adolescente suédoise veut sauver la planète. Premier réflexe du vieux mâle blanc: ramener ça à sa libido.

Dégoût profond.

Conseil à votre génération: passez la main. Vite. — 🐞Thomas Astruc🐞 (@Thomas_Astruc) September 25, 2019

Dans ma génération, nous recherchions Bernard Pivot comme une référence, un esprit lucide et éclairé. J'imagine notre étonnement, notre trouille, si nous avions su qu'il stigmatiserait une jeune autiste... — Thierry Doyhambehere (@dodoy) September 25, 2019

Coincée ? A 16 ans ? Dans le cadre d'un combat pour la survie de l'humanité sur la planète ?



Ne ressentez-vous pas une honte intense et brûlante d'avoir dit publiquement ceci ? — Sebastien Ruchet (@SebRuchet) September 25, 2019

Dans ma génération, des garçons applaudissent "les petites Suédoises" qui n'ont pas la trouille d'interpeller les puissants pour tenter de sauver la planète. — Frédéric Pommier (@fred_pom) September 25, 2019

je crois que le compte de Bernard Pivot a été piraté par un vieux réac porté sur les adolescentes — Jean-Fabien (@Jean__Fabien) September 25, 2019

Sympa à 84 ans de sexualiser une adolescente. — Ankou (@Anencephale) September 25, 2019

Face à cette vague de réactions numériques, Pivot a tenté de rectifier le tir avec une deuxième version qui, avouons-le, n’est pas du tout semblable à la première.

Précisions. Je suis baba devant la verve, l’audace, la colère, la violence des propos de Greta Thunberg à l’ONU. Ce qu’elle ose est inouï. Imaginez notre étonnement, notre peur si, dans ma génération de gentils ados des années 50 nous avions croisé cette jeune Suédoise furibarde. — bernard pivot (@bernardpivot1) September 25, 2019

