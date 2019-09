Brad Pitt serait en couple avec une femme inconnue du public

Brad Pitt aurait une nouvelle femme dans sa vie, et on ne la connait pas (encore).

Récemment divorcé de l'actrice Angelina Jolie (bon, ils se sont séparés en 2016 quand même), le comédien de 55 ans serait désormais en couple, selon ce que rapporte le magazine Us Weekly.



Après des relations et des ruptures très médiatisées avec Gwyneth Paltrow, Jennifer Aniston et Angelina Jolie, trois actrices de renom, la nouvelle flamme de Brad Pitt n'est pas un visage connu du public.



Âgée de 50 ans, l'élue de son coeur se nomme Sat Hari Khalsa et est à la fois designer de bijoux et guérisseuse holistique (oui oui).



Selon ce qu’a confié une source au magazine, l’acteur américain serait tombé sous le charme de l’esprit et du côté terre-à-terre de sa nouvelle conquête.

Les rumeurs remontaient déjà à quelques mois, alors que la paire avait été aperçue ensemble lors d’une soirée-bénéfice. Même s’ils sont officiellement ensemble, les deux souhaitent prendre leur temps, et les choses ne sont pas encore sérieuses.

La nouvelle n’a pas encore été confirmée par les principaux intéressés.