Les créateurs de Barbie lancent des poupées non genrées

La compagnie Mattel, surtout connue pour ses poupées hyperféminines, en a surpris plusieurs en annonçant mercredi sa nouvelle collection de jouets inclusifs.

Les poupées Creatable World permettent aux enfants de personnaliser les cheveux, vêtements et accessoires, créant un jouet qui n’est pas dicté par les normes des genres.

« Les jouets sont un miroir de la société et comme le monde continue à célébrer l’impact positif de l’inclusivité, nous croyons qu’il était le temps de créer une gamme de poupées sans étiquette », a affirmé Kim Culmone, Vice-Président senior du design des poupées chez Mattel.

Chaque trousse vendue pour 30 $ contient une poupée, deux options de coupes de cheveux (une plus longue et une plus courte) et plusieurs ensembles différents.

#2019

